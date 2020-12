Inés Sainz recuerda su visita a las paradisíacas playas de Punta Cana

Ciudad de México.- Recordar es volver a vivir, dicho que aplica a la bella conductora Inés Sainz que hace unos días recordó a través de su cuenta de Instagram su viaje familiar a las paradisíacas playas de Punta Cana, esto en República Dominicana. Las fotografías que compartió la también reportera la muestran en las playas, disfrutando del sol, arena y mar.

"Divirtiéndome como niña!! Hace mucho que no hacía una rueda de carro!! No me salió tan mal", fueron las palabras de Inés Sainz en su publicación para recordar su viaje a la playa.

Su publicación con más de 35 mil likes de Inés Sainz es un recordó vivo de sus vacaciones las cuales disfrutó en compañía de sus seres queridos. Pero también fue la oportunidad perfecta para seguir presumiendo su espectacular cuerpo a su ya avanzada edad.

Inés lució un espectacular traje de baño con varias tonalidades de azul que casi se pierde con el color del cielo y el marca, además de que todo queda mejor con ese tono dorado de su cabello y piel que mantiene muy bien cuidada.

Así recordó Inés Sainz su visita a las playas en República Dominicana | Foto Instagram

La nacida en Querétaro es dueña de una de las figuras más enviables en el mundo de la televisión, con más de 20 años laborando en los medios, se ha ganado su reconocimiento en muchos de sus ámbitos, desde laboral, personal y como una estandarte del periodismo femenino en México.

Su labor periodística se extiende por muchos de los deportes que alto interés, ha sido corresponsal de grandes eventos como: Juegos Olímpicos, finales de la NBA, Series Mundiales, Copas del Mundo entre otros excelentes eventos. Asimismo ha sido de las reconocidas mujeres que han logrado tener entrevistas con los altos estándares del deporte mundial.

Ha estado con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a quienes les ha hecho sudar con sus entrevistas. Incluso recientemente la misma Inés concedió todos sus artículos de valor a una exposición en donde se pueden observar camisetas firmadas, por el argentino y CR7 como muchas otras reliquias que ha conseguido a los largo de sus tantos años de trabajo.