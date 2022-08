Inés Sainz revela que rechazó la compra de Gallos de Querétaro

México.- Los Gallos Blancos del Querétaro están viviendo una época muy complicada desde que el equipo se vio envuelto en la polémica por la batalla campal del pasado de 5 marzo en donde aficionados del club agredieron a seguidores del Atlas, lo que hizo que la Liga MX les castigara con un año a jugar a puerta cerrada y a obligarlos a vender la franquicia, algo que parece que cada vez se complicado.

Siguiendo este tema en las últimas horas se ha hecho tendencia que la conductora de TV Azteca, Inés Sainz confesó que su interés de adquirir al equipo de sus amores quedó muy atrás luego de que se dio cuenta que las cosas no son como pensaba dentro del futbol y más de la Liga MX en donde las cosas son más turbias de lo que se piensa.

"Yo me alejé mucho del mundo del futbol cuando me di cuenta de la calidad. Te das cuenta que hay muchos intereses más allá de la pasión real por el deporte y por hacer las cosas bien, prefiero mantenerme de este lado, disfrutándolo, gozándolo y no entrar en grillerías", dijo la reportera para RTQ. Con ello la queretana se ha descartado totalmente para ser una de las que peleen por el equipo de la ciudad de Querétaro.

Por ahora el cuadro de Gallos es un club prácticamente olvidado en la Liga MX, sin el apoyo de su afición en su estadio y fuera de él las cosas están más que complicadas y no se ve cómo puedan sacarlo a flote. El club está destinado a venderse de lo contrario el peor de los casos es que desaparezca en los siguientes torneos.

Hoy Querétaro se ubica en el último lugar de la tabla general, han sumado solo 3 puntos en 8 partidos que han disputado, con 3 empates y 5 derrotas. En lo que respecta a la tabla de cociente el equipo queretano está en lugar 17 y de seguir en caída libre podría llegar al fondo esta misma temporada.