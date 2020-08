Inés Sainz rompe el silencio y habló de un regaño que le hizo José Ramón

Inés Sainz es una de las primeras mujeres que estelarizaron un programa deportivo dentro de la televisión mexicana, a quien le ha costado ganarse el respeto de sus colegas dentro del mundo del deporte, recordó sus inicios dentro de la conducción y rompió el silencio sobre un obscuro capitulo que vivió con José Ramón Fernández en TV Azteca, quien en un principio le cerró las puertas en el periodismo deportivo y de paso la humilló.

La conductora Inés Sainz habló con Javier Alarcón para su canal de Youtube, donde contó sus inicios en el periodismo deportivo. Mencionó que tenía una idea de un programa de deportes donde iba a dar las noticias importantes y entrevistaría a los hombres más importantes del futbol mundial.

Luego de un año y medio de conseguir patrocinadores, así como alcanzar una meta de ventas que le habían impuesto pudo viajar a Europa, con recursos propios, para entrevistar a jugadores de diversos equipos.

A su regreso consiguió una cita con José Ramón Fernández quien era el hombre más importante de deportes en el Canal 13, en una primera instancia lo convenció y le dieron un programa de la NFL. Aunque ella tenía la idea de DXTIPS, por lo que consiguió los patrocinadores y llegó con el jefe de deportes.

Cuando por fin logró su cometido, y pretendía debutar con una entrevista a Luis Figo, el entonces vigente balón de oro, llevó el primer demo a José Ramón Fernández, quien debía aprobarlo para que pudiera transmitirse en vivo.

“Hacemos el programa demo, el de Luis Figo, por supuesto, y ahora sí, pido una cita con José Ramón Fernández. Llegó y se lo presento: ‘te acuerdas que hace un año y medio platicábamos del proyecto, me dijiste que era viable por esto y esto. Te tengo una gran noticia…’, le paso los contratos, la primera temporada comprometidos ya con los patrocinadores, las empresas que me habías dicho y le pongo el programa”, comentó.

El tema fue que José Ramón reaccionó de una manera explosiva, aventó los contratos y le dijo que ella no le iba enseñar a hacer televisión:

Él tiene una reacción muy contraria a lo que yo esperaba en ese momento, él se enoja, agarra los contratos, los avienta en la mesa y me dice que no le voy a venir a enseñar cómo se hace la televisión, que no tenía yo la autorización para estar haciendo por mi cuenta todas estas cosas y que eso no iba a salir nunca al aire y que me fuera”, recordó.