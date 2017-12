Iniesta afirma que le molestaría si Neymar llega al Madrid

Barcelona, España.- Emblema y capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta no oculta que un eventual fichaje de su excompañero, Neymar, por el Real Madrid le resultaría desagradable por la rivalidad y pasado del brasileño como blaugrana.

"No es algo que me importe mucho, aunque quizá me molestaría porque es un jugador único y determinante que, en ese caso, reforzaría a nuestro máximo rival", comentó.

Lo que sí le gustaría al campeón del Mundial 2010 es que su equipo sumara a dos elementos como Philippe Coutinho y Yerry Mina, este último como probable reemplazo de Javier Mascherano, quien parece tener los días contados en Cataluña.

"Creo que serían dos refuerzos importantes, jugadores de nivel que tengan la capacidad de seguir creciendo dentro de un gran entorno como este y estén preparados para aguantar la presión de un club donde no hay respiro.

"Me gustaría que Javi (Mascherano) se quedara porque además de un gran jugador es una persona muy importante en el grupo. A día de hoy, no hay nada oficial. Si sucede, lo valoraremos", dijo el Fantasmita.

Finalmente, afirmó que en ningún caso se puede tachar como injusto que Cristiano Ronaldo lograra su quinto Balón de Oro hace unos días.

"Siempre he dicho que no es un premio donde sepamos exactamente qué valores lo rigen. Si son títulos, si no, si son títulos con tu selección, si no lo son... Cada uno tiene sus preferencias, pero no es injusto que un jugador como Cristiano pueda tener esos Balones de Oro", indicó.

