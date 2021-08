¡Insólito! boxeador irlandés se lesiona en celebración y queda fuera de Tokio 2020

Tokio, Japón.- Si se pensó que ya se había visto todo en los vigentes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la mentalidad estuvo equivocada, pues en los últimos momentos se reconoció de un momento infortunio para uno de los boxeadores en competencia, que había calificado para la ronda de las semifinales.

Se trata del irlandés Aidan Walsh, el joven pugilista consiguió el triunfo en su pelea de los Cuartos de Final y su alegría subió su temperamento, que comenzó a saltar sobre el cuadrilátero, algo que, desde luego, se comprende por el entusiamo de encontrarse entre los cuatro mejores de la justa de verano, en su especialidad.

Sin embargo su alegría y emoción jugaron en su contra que el europeo cayó tras sufrir una incomodidad en el tobillo, cuestión que lo dejó fuera de combate y por tal motivo su oportunidad de pelear por el pase a la final y tratar de colgarse la medalla de oro quedó imposibilitado.

No obstante, el joven atleta de Irlanda no se retirará de Tokio 2020 con las manos vacías, en vista que recibirá un premio de consolación. Quizá no se trate de una medalla de oro ni una de plata pero si será un metal de bronce, pese a no competir en la semifinal.

Aidan Waish se lesionó durante su celebración

AP

Decisión que no fue tomada por los organizadores de la justa olímpica, ya que en el boxeo los cuatro mejores peleadores aseguran una de las tres preseas disponibles. Tanto el tercero como el cuarto lugar apartan el metal de bronce y por ende se tomará su ausencia como si finalizará en la XXXII olimpiada en 4to sitio.

Aidan Wash con el bronce en sus manos

AP

