Inter de Milan anuncia sexto caso de Covid-19 previo al Clásico de Italia ante el Milan

Italia.- A días de una edición más del Clásico Italiano el Inter de Milan reveló que Asley Young se une a la lista de contagiados por Covid-19 por lo que se perderá el juego ante el Milan y 5 más de sus compañeros. De acuerdo al equipo italiano el jugador y está aislado en su proceso de recuperación.

Young se une a Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan, Ionut Radu, Alessandro Bastoni y Milan Skriniar, quienes se han aislado según los protocolos y no serán de la partido de este siguiente fin de semana. Aunque no todos son jugadores titulares si representará una carga extra para Conte que deberá dosificar el trabajo de su plantel para no ceder ante el rival.

Ante esta situación aun debe estar a la espera de lo que suceda con sus jugadores que fueron llamados a selección como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez quienes deberá pasar la prueba de Covid-19 para poder incorporarse al equipo de cara el partido del próximo 17 de octubre.

Por su parte el Milan ha dado a conocer que han recuperado a Zlatan Ibrahimovic y quien podrá estar en el once titular para, recordando que es el hombre importante en ataque pues inició la temporada como 2 goles que significaron 3 puntos.

Un evento que pone a pensar lo que podría pasar si se llegan a presentar más casos es lo sucedió con el Juventus vs Napoli que no se jugó por la negativa de las autoridades de Nápoles que no dejaron viajar al equipo del Napoli por lo que teóricamente perdieron el duelo sobre la mesa, pero aun se mantiene en revisión la posibilidad de que el partido si se jugué.

Comunicado del positivo de Asley Young | Vía Twitter

En el caso del Inter vs Milan la distancia no sería el problema pues comparten el estadio, pero en caso de sus contagios aumenten podrían tener en contra el nuevo reglamento de la UEFA respecto a los contagiados pues si no pueden cumplir con el mínimo de 13 futbolistas para un partido podría perderlo. Aunque aun está lejos de que eso sucede.

La Serie A actualmente solo ha suspendido dos partidos, el ya mencionado Juventus vs Napoli y el del Genoa quienes presentaron hasta 17 casos positivos tras el partido ante el Napoli en la jornada 2. Es el equipo que más casos ha tenido en lo que va de la temporada y ahora todo el equipo se mantiene en cuarentena a la espera de poder salir del confinamiento con jugadores disponibles.