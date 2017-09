“Invito a todos a que participen al Torneo de Los Barrios”

Los Mochis, Sinaloa. Una nueva aventura. Una de las nuevas caras en el boxeador aficionado en Los Mochis es Jesús Jahir Valdez Barrera, que apenas con 3 meses en la practica del boxea amateur, ya ha dado detalles de calidad boxística para ganar la confianza de su entrenador Julio César Gutiérrez del gimnasio de los “Betillo Gutiérrez”, para que entre en acción en su primer torneo avalado por el comité de boxeo aficionado de Ahome, cómo es el Torneo de Los Barrios de Boxeo EL DEBATE 2017 en su edición 33.

¿Porqué decides practicar el boxeo y no otro deporte a tu edad?

Siempre me gusto más que los otros deportes, se me hace más bonito y me gusta ir a entrenar y poder tener combates con otros jóvenes cómo yo.

Para ti ¿Qué tiene el boxeo que no tiene los otros deportes?

Este es un deporte muy diferente a los demás que se practican aquí, donde hay contacto y pegada, además de que es un deporte individual que te desgasta más que los de conjunto, además de que me gusta mucho pelear.

¿Cómo fue tú acercamiento al gimnasio de los “Betillos”?

Pues yo llegué a este gimnasio gracias a mis compañeros, ya que ellos entrenaban hay primero y me invitaron a que los acompañara a practicar el boxeo en este gimnasio y ya tengo más de 2 meses y medio asistiendo.

¿Tus padres que te dicen sobre que participes en este duro deporte de mucho contacto?

Solo me piden que le esté echando muchas ganas y que lo hago con mucho gusto y que baya con todo a practicarlo.

¿Cómo te sientes preparado para participar en este importante torneo?

La verdad me siento muy bien actualmente, la preparación a estado muy bien con mis entrenadores en el gimnasio entrenando a diario por las mañanas.

¿Cuales son tus planes para este torneo?

No pues tratar de hacerlo lo mejor que pueda, para poder ganar el torneo.

¿Qué te dicen tus maestros sobre este torneo?

Ellos me aconsejan que vaya con todo y que les de con todo a los rivales que me toque enfrentar en este torneo.

El tradicional Torneo de los Barrios de Boxeo del periódico EL DEBATE que para está edición se llamara “Puro Sinaloa”, y entrará en acción el próximo 23 de septiembre del año en curso, en simultáneo en 5 plazas del estado: Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, esperando la participación de más de 500 púgiles amateur en busca de encontrar los nuevos talentos.