¡Irreconocible! La Bebeshita obtiene un cambio de 'look' y las redes enloquecen

Ciudad de México.- La Bebeshita ingresó al salón de belleza, donde su estilista la esperó para realizar un nuevo corte fenomenal, al igual que un nuevo tono de cabello arcoiris que logró deslumbrar a los millones de seguidores que registra en su cuenta oficial de Instagram, red principal que utilizó la influencer, cantante y conductora de TV Azteca. En sus últimas horas salió del instituto con mucha felicidad para posterior exponer un resultado de lujo en su vigente historia de su perfil personal.

A través de una encuesta Daniela Alexis preguntó a sus leales seguidores: ¿Les gusta mi nuevo cambio de 'look'?. En una hora de haber lanzado aquel cuestionario un alto porcentaje respondió sí, mientras que otro puñado de personas se ahorró el voto que mejor decidió reaccionar a su video con un mensaje que La Bebeshita encontrará en su 'chat' privado. Su belleza coloreó toda su filmación, pues el carisma de Dany, al igual que su linda voz, hicieron de su 'videoclip' unos segundos de alegría.

"Bebés me hice un cambio de 'look'. Oigan vean...¿Les gusta?. Volvimos a los colores, la verdad no puedo creer que me encantó, mi estilista me hizo todo, me cortó el cabello, me pintó, me maquilló, me encantó, estoy super feliz por este logro, veo sus respuestas, hay que votar", mencionó La Bebeshita en sus varias historias que estarán atravesando los 60 minutos en su página de Instagram, espacio de tiempo para encontrar la vigente nota en la sección de deportes de Debate.

La popularidad de Daniela ha crecido tanto en redes sociales como en televisión nacional. En TV Azteca se ha convertido en una mujer prodigio. Desde su primera presentación en el antes programa en vivo 'Enamorándonos' se ganó el cariño de los espectadores que se convirtió en la señorita atractiva que es hoy día, con sus exóticos cortes y forma extravagante de vestir mientras fungió como especialista, crítica, conductora y entre otras funciones de mucha mportancia.

Posteriormente sorprendió como representante de la cocina MasterChef; desdichadamente no ganó el primer premio pero la experiencia nadie se la quita. En la actualidad se enfoca a ayudar a los 'chefcitos' en la edición de MasterChef Junior, como también estar a primera hora los días domingos para conducir el matutino Venga la Alegría de Fin de semana. La Bebeshita nació un lejano 11 de diciembre de 1990. A sus 31 años registra 2.7 millones de seguidores en Instagram.

