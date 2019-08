Isaac Brizuela, el hijo de familia que se convirtió en ídolo de Chivas

Con dos campeonatos de liga, una Copa de Concacaf y una medalla de Juegos Panamericanos ganados, el centrocampista mexicano Isaac Brizuela es un hombre de familia que desea convertirse en el referente de las Chivas de Guadalajara.

Desde los 17 años, Brizuela dejó Lagos de Moreno, pueblo mágico de Jalisco (oeste de México) donde creció, para migrar a Toluca, en el Estado de México, y debutar en tercera división. Separarse de su familia fue la moneda de cambio para llegar a profesional, revela en entrevista a Efe.

Lo más difícil ha sido dejar a la familia porque soy apegado a ella. Dejarla por viajes y no estar con ella tanto tiempo es complicado, pero a la vez parte de tu trabajo, y lo tienes que cumplir; el futbol me ha dado más de lo que me ha quitado”, dice.