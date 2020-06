Isaac Brizuela sueña con retirarse en Chivas

Jalisco.- Luego de que el Club Guadalajara emitiera un video en el que los directivos reiteraron su compromiso con la afición, el jugador del 'Rebaño', Isaac Brizuela, reconoció que se ha encariñado tanto con el equipo que desea terminar su carrera con Chivas, así como conseguir más títulos.

El “Conejito” Brizuela llegó al 'Rebaño Sagrado' para el Clausura 2015, y poco a poco se ha ido ganando el cariño de la afición 'rojiblanca' por sus buenas actuaciones; motivo por lo que desea convertirse en uno de los ídolos del club al cosechar mas victoria para el 'chiverío'.

Me quiero quedar aquí hasta mi retiro con Chivas, eso la gente lo tiene que saber. Sé que no depende de mi pero tenemos que vivir el presente y disfrutar estos momentos. (Tenemos que) tratar de llevar a Chivas a los primeros lugares. Tener más títulos con Chivas y levantar otros campeonatos con el equipo es lo que mas deseo", expresó.

Con la llegada de Uriel Antuna al conjunto tapatío el semestre pasado, así como la de los demás refuerzos, hizo que los rumores de una posible salida de Brizuela de Chivas corrieran como el aire, sin embargo el jugador menciona que ya ha podido hablar con Palaez acerca de su continuidad en el club.

Nada más asustan los rumores. Ya me tocó desde que llegué a Chivas y lo he visto torneo tras torneo con todos los jugadores del plantel. Uno sabe como se lleva con la directiva del equipo y por esa parte estoy tranquilo porque tengo buena comunicación con ellos. Si fuera cierto te lo dicen de frente y Peláez habló conmigo, me dijo que del plantel nadie salía. Me siento tranquilo, tengo muchos objetivos con Chivas y quiero estar más tiempo con Chivas", reveló el “conejo”.