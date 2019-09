Isaac Jiménez busca ganarse un lugar en Algodoneros de Guasave

Guasave.- El exlanzador de Cañeros de Los Mochis, Isaac Jiménez, expresó que definitivamente está trabajando arduamente para ser tomado en cuenta como pícher clave por su cuerpo técnico para lo que será la campaña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El pelotero oaxaqueño se cataloga como un jugador experimentado, pues ha participado en equipos importantes de la Liga Mexicana de Beisbol, como es el caso de Piratas de Campeche, Sultanes de Monterrey y Generales de Durango, así como Cañeros de Los Mochis en invierno, pero ahora su meta es ser parte de Algodoneros de Guasave.

El lanzador descartó que el factor clima pueda ser un impedimento para realizar bien su trabajo en esta pretemporada con el conjunto blanquiazul, pues en toda su carrera ya ha estado en varias ciudades donde el clima tiene también cambios repentinos.

Me estoy adaptando poco a poco, no se puede negar que el clima es un poco más húmedo, pero no veo el porqué sea un impedimento para demostrar mis capacidades