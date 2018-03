Isco Alarcón, el "mago" de España y aprendiz en el Real Madrid

Madrid, España.- Cada vez que se pone la playera de la Selección de España, Isco es un jugador que marca la diferencia. En la goleada contra Argentina fue la figura con un "hat-trick". Sin embargo, en el Real Madrid parece estar en segundo plano en las preferencias de Zinedine Zidane.

"En el Madrid no tengo la confianza que un jugador necesita. Tal vez el problema so yo que no he sabido ganármela. Debo seguir trabajando para ganarme la confianza de Zidane", dijo Isco luego del amistoto ante la Albiceleste.

Isco comenzó la temporada como titular en los planes de Zidane e incluso ha estado en la mayoría de los partidos importantes. No obstante, después del Mundial de Clubes solo completó los 90 minutos en el partido de Liga ante el Getafe. Además, la afición cuestionó su suplencia en el clásico contra el Barcelona. El técnico francés tampoco lo puso de inicio en la vuelta de octavos de final de Champions League ante el PSG.

De los 13 partidos que el Real Madrid ha jugado en la Liga en 2018, Alarcón apenas fue titular en seis de ellos. Mientras que en Copa del Rey, inició únicamente el duelo de vuelta de los cuartos de final contra el Leganés. En la Champions, el malagueño jugó de inicio en cinco partidos de la fase de grupos. En la ida de octavos comenzó y fue uno de los cambios de Zidane; en la vuelta, el estratega lo metió al minuto 82 cuando la eliminatoria ya estaba definida.

"Julen (Lopetegui) me demuestra la confianza con minutos. Cuando no tienes continuidad con tu equipo, los partidos con la selección te dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizá no me la he ganado. Tengo muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador", agregó Isco.