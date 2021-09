Issa Vegas asegura que los jeans tambien son sus favoritos y así los modela

Estados Unidos.- Al hablar de Issa Vegas de inmediato se relaciona trajes de baño demasiados pequeños o ropa muy entalla deportiva pues son dos de las facetas más conocidas de la influencer pero tambien tiene otra en donde asegura que los jeans son parte de sus outfits y que además los ama usar.

Durante su visite a Miami, Issa Vegas ha dejado algunas fotos en sus redes en donde los jeans no brillaron por su presencia si no que jamás aparecieron, pero en la más reciente publicación afirma lo contrario con el mensaje, "Amo los jeans" donde además no dudó en modelarlos.

En total fueron 3 fotos en donde dio diferentes ángulos de su vestimenta siendo las dos que revelan sus atributos traseros los que se llevan los aplausos pues todo está en su lugar y eso tiene una explicación, Issa Vegas es una mujer casada con el acondicionamiento físico por lo que cada parte de su cuerpo está trabajada para lucir así de increíble.

No solo sus glúteos fueron el centro de atención, su musculatura cada vez es más notoria, principalmente en sus piernas, aunque en su espalda se alcanzan a ver algunos músculos que sobresalen. Es por eso que Issa Vegas lo que pongo o lo que no le luce de maravilla.

Issa Vegas no decepciona con todo lo que se ponga | Foto: Instagram Issa Vegas

Y más de 69 mil personas no podrían estar equivocadas de que Issa Vegas puede ir con cualquier ropa que se ponga. Aunque a sus fans hombres prefieren los outfits que incluyen pequeños trajes de baño, aunque hay mujeres que tambien disfrutan de ese contenido pues ven a la modelo como el claro ejemplo de lo que desean llegar a ser en en tiempo.

Solo basta recordar la atrevida sesión que se realizó la argentina en el balcón de un hotel el Miami en donde solo una bata y un body negro fue suficiente para reventar las redes y hacer soñar a sus seguidores.