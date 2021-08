Issa Vegas cautiva a sus fans con sensacional sesión en redes sociales

La argentina Issa Vegas sigue dando de qué hablar en redes sociales donde se ha convertido en toda una celebridad gracias a sus publicaciones, cautivando cada vez más a sus seguidores con cada una de sus publicaciones.

Issa Vegas que ha sido nombrada en redes por los internautas en la diosa del twerking gracias a los videos que la argentina ha compartido en sus redes sociales con sensuales bailes dejando ver su sensualidad en cada uno de ellos.

La joven de 24 años que también se ha dado a conocer por ser entrenadora de crossfit y fitness, hace unas semanas contrajo nupcias dejo ver su felicidad con sus seguidores al compartir en sus redes sociales videos e imágenes de la boda, pero eso no le ha impedido seguir con sus proyectos.

En esta ocasión, Vegas dejo ver su lado más sensual encendiendo las redes sociales con una sesión de fotos en un conjunto de lencería negro, dejando ver sus mejores curvas como parte de promocionar su contenido exclusivo.

“Disfruta de mi contenido exclusivo en mi OF”, escribió la argentina junto a la publicación donde poso en el suelo con un body negro dejando ver su retaguardia para deleitar a sus seguidores quienes no dejaron pasar desapercibida la publicación regalándole más de 83 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios y muestras de cariño no se hicieron esperar en solo unas horas.

Issa vegas se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en rede sociales, además de mostrar parte de su trabajo en el mundo del modelaje dejando ver su lado más sensual y sus mejores curvas a sus más de 8.2 millones de seguidores en Instagram.

