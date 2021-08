Issa Vegas enciende las redes con tremenda foto en sus redes sociales

México.- Una de las mujeres más atractivas en la actualidad de las redes sociales es la modelo fitness Issa Vegas, la nacida en Argentina ha sabido llegar el corazón de millones de seguidores con sus atrevidas fotos en sus diferentes plataformas y en Instagram aunque hay algo de censura, la modelo se las ha ingeniado para compartir su material.

Su más reciente publicación ha causado la envida de los poco más de 8 millones de seguidores en su red sociales y es que Issa Vegas compartió una foto de ella usando un micro short de mezclilla y una blusa negra mientras se peina, lo curioso es que esa foto no la tomó ella sino que fue su esposo José Luis con quien hace unas semanas contrajo matrimonio.

De acuerdo a Issa Vegas esa foto y muchísimas más están en el celular de su pareja, afirma que se las toma cuando no se da cuenta, "Si supieran cuántas fotos de ese estilo tiene José Luis en su teléfono. Lit, cuando no me doy cuenta", dijo. Esas palabras desataron la envidia de sus fans que tambien quisieran la fortuna de vivir con ella.

Issa Vegas desatanto la envida con una solo fotografia | Foto: Instagram Issa Vegas

Muchos comentarios divertidos haciendo referencia sobre las fotos le han llegado a Issa Vegas y la argentina los ha respondido con el mismo humor de la situación, incluso ha recibido consejos para cuidar ese celular y que no lo fuera a perder para evitar sus fotografías. Claro Issa afirmó que lo cuida como su vida para que eso no pase.

Por lo pronto el regalo que la modelo les hizo con la publicación de esa foto bastante reveladora, ha superado los 132 mil likes y casi mil comentarios. Issa Vegas es una de las mujeres con un cuerpo natural más querida y seguida en las redes por su carisma y por el contenido que comparte, donde además tambien se pueden encontrar algunos consejos para el cuidado del físico y aspirar a tener uno como el de ella.