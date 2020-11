Issa Vegas impresiona con su rutina de levantamiento de pesas (Video)

Ciudad de México.- Como dicen todo se logra con el esfuerzo y dedicación, algo que la modelo Issa Vegas tiene muy presente pues ser la dueña de una de las figuras naturales más admiradas lleva mucha responsabilidad. La conocida como chica fitnes se dejó ver en su intensa rutina de levantamiento de pesas luego de su operación por un quiste volvió a probar con bastante peso.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Issa Vegas demostró que su cuerpo está para grandes cosas, y que todo el trabajo diario no es en vano. Issa levantó 195 libras en repetidas ocasiones, luego de que hace un año no no lo hacia por un quiste hemorrágico que solo le permitía 205 libras, ahora ha iniciado de nueva cuenta.

"Hace 1 año antes de mi operación por el quiste hemorrágico mi máximo en 1 sentadilla eran 205 lbs !! Hoy, hice varias repeticiones con 195lb! Al final del mes probaré cuánto es mi máximo. Cuánto creen que levante ??? Hagan sus apuestas", escribió en la descripción de su video.

En el video se ve a Issa portando la ropa adecuada para su rutina, evidentemente queda al descubierto que cuenta con uno de los cuerpos más trabajados y naturales que enamoran en las rede sociales. Y una de las cosas que hacen que ella continua por ese camino son los comentarios de animo de todos sus seguidores quienes le dejan saber que la quieren y admiran por su dedicación, además de otro gran grupo que la ven como un ejemplo a seguir para lograr sus metas.

Además de sus rutinas de ejercicios, Issa comparte algunas fotos que dejan con la boca abierta a más de uno, siendo hombres y mujeres que no pueden creer que con puro trabajo un cuerpo natural pueda llegar a lucir tan bien.

Eso lo deja demostrado con su más reciente sesión de fotos en donde la modelo se ve recostada en la playa con un traje de baño color nude que se pierde con la arena al ser muy parecido. O incluso con uno un poco más atrevido en color blanco en donde deja ver su cuerpo y que además recibió los elogios de sus seguidores que no dejaron de admirar desde su bella sonrisa hasta su escultural cuerpo.

Su comunidad en redes sociales cada día crece más, actualmente cuenta con más de 7.3 millones de seguidores que día a día están pendientes de las nuevas fotos o contenido que Issa tiene para ellos y que con el paso del tiempo han formado una gran amistad pues en muchos de los casos la misma Issa responde uno a uno los comentarios que recibe.