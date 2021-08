Issa Vegas muestra su linda figura con sensual sesión desde su sala

La modelo argentina Issa Vegas se sigue consolidando como una de las chicas más lindas y sensuales pero a las redes sociales cautivando a un sinfín de seguidores.

Issa Vegas ha sorprendido a sus seguidores con sus rutinas de entrenamiento además del modelaje se ha caracterizado por ser una chica fitness cautivando a sus seguidores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La argentina contrajo nupcias hace apenas unas semanas, pero eso no le ha impedido seguir con su carrera en el mundo del modelaje y cautivar a sus seguidores en redes sociales con su belleza y linda figura.

Leer más: Tokio 2020: ¿Cuántas atletas mexicanas han ganado medalla en halterofilia?

En esta ocasión Vegas mostró su lado más sensual al posar desde la sala de su departamento y dejar a ver sus más lindos atributos en un conjunto de lencería mientras se desprendía de su pantalón en una pequeña sesión que encendió las redes sociales.

La publicación de argentina no pasó desapercibida entre sus más de 8.2 millones de seguidores en Instagram alcanzando más de 190 mil me gusta y recibiendo más de mil 300 comentarios donde los elogios no se hicieron esperar para que guapa joven.

Publicación de la modelo argentina Issa Vegas en Instagram/@issavegas

Issa Vegas será caracterizado por subir la temperatura en redes sociales gracias a tus fotografías donde luce su espectacular figura tanto en ropa casual, en ropa deportiva y no podemos olvidar sus sensuales poses en traje de baño, además de dar a conocer parte de su vida cotidiana y aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje.

Issa Vegas luciendo su linda figura en redes sociales/@issavegas

Vamos en caballo de hacienda: Samuel García luego de que le anularan la sanción por 55 mdp

Síguenos en