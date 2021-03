Issa Vegas revela que fue rechazada de más de 150 castings por ser demasiado atractiva

México.- Issa Vegas una de las blogueras e influencers más reconocidas en la actualidad ha destapado algo de su vida que la llevó a tener serios problemas de salud, todo por no ser aceptada tal y como es. La argentina reveló en su cuenta de Instagram que ha perdido la oportunidad de llegar a más de 150 empleos por temas se su físico ya que los medios la consideran demasiado atractiva.

En un escrito bastante extenso, Issa Vegas detalló que ha ido a buscar las oportunidades de trabajo en muchas ocasiones pero no se le ha dado como quisiera pues los estándares de belleza o de lo que se puede mostrar en televisión le cortó su carrera en los medios, al punto de hacerle caer en serias enfermedades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Si dijera que me rechazaron de más de 30 agencias y de 150 castings de tv tal vez serían pocos... que por que tenia mucha pierna, mucha nalga, nariz redonda, cara cuadrada, muy sexy o muy chaparra para ellos", se lee.

Leer más: Liga MX: Boletos agotados para el Mazatlán vs América de la jornada 12 del Guard1anes 2021

Ante las adversidades, Issa reveló que llegó el punto en su vida donde se volvió anoréxica para poder encajar en la sociedad, buscara crecer más para dar la altura, en pocas palabras no estaba a gusto con su cuerpo. Asegura que un problema familiar le hizo ver la realidad y se centró en buscar un cambio.

"Me volví anoréxica para bajar eso que ellos criticaban, me quería operar la cara, hacia ejercicios de estiramientos extremos para crecer unos cms más, lloraba por las noches pensando que había nacido en un cuerpo que a nadie le gustaba , ni a mi misma... luché hasta que una tragedia familiar me hizo entender que lo último importante en la vida es lo material y el físico".

Desde ese momento la modelo aceptó totalmente que debía luchar por su salud y que el ejercicio era la forma más adecuada para lograr. Agrega que aun con eso las criticas siguen siendo constantes en su vida, pero que lo importante era lo que ella pensaba y lo que quería sin importarle lo que otros comentaran.

Issa Vegas luciendo su gran figura | Foto: Instagram Issa Vegas

Leer más: Liga de Expansión MX: Dorados buscará cortar mala racha en Celaya

Issa Vegas se ha convertido en una motivadora para muchos hombre y mujeres en las redes sociales, su comunicado supera los 7.7 millones de seguidores y constantemente la buscan para seguir sus rutinas, otros más para ver el ejemplo de superación que ven en ella luego de lo mencionado y los múltiples momentos tensos sobre su salud.

Incluso ha creado grupos de apoyo para revisar detenidamente los avances de sus seguidores en los cursos que junto a su pareja da tanto para hombres como mujeres que buscan una mejor forma física.