Issa Vegas se une el Spider-verse y genera locura con su increíble cosplay del personaje

Estados Unidos.- El mundo sigue en shock luego del estreno de la nueva película de Marvel, Spider-Man No Way Home y cualquier nueva noticia que salga es más que suficiente para hacerlo más especial y fue por eso que Issa Vegas no quiso quedarse fuera de este éxito mundial y decidió ser parte de el "convirtiéndose" en una Spider-Woman para concientizar a los fans a evitar revelar spoilers a quienes no han podido ir a verla.

A través de su cuenta de Instagram Issa Vegas compartió una divertida pero al mismo tiempo atractiva sesión fotográfica en donde utilizó el traje de Spider-Man para "oficialmente" ser parte del Spider-verse que tanto pedían los fans, si bien no es lo que esperaban han dejado claro que están más que contentos con el resultado y no han parado de elogiar a la influencer que les dio uno de los mejores regalos del fin de semana.

En las fotos Issa Vegas visitó un parque y disfrazada de Spiderman pidió no más spoilers, "Nueva versión de Spider-Man. No sporilers por favor", fueron las palabras de la modelo, aunque tambien dejó un pequeño chiste en donde asegura que su nueva versión de Spider-Man tiene "mejoras", y una de ellas puede verse desde la parte de atrás de su traje asegurando que tiene más atributos que el mismo Tom Holland.

Leer más: Selección Mexicana volverá a vestir de verde a mediados de 2022

La locación fue sobre una piedra y ahí la argentina dio lo mejor de ella para intentar replicar algunas de las tradicionales poses del hombre araña, eso si, con mucho de su toque al punto donde se ve mucho mejor que el personaje original y cualquier otros cosplayer que ha intentado replicarlo. Issa Vegas utilizó el diseño de Spider-Man de Tobby Maguire, el primero de las sagas de los 2000's estrenando su primera cinta en 2002.

Issa Vegas se une al Spider-Verse de Marverl | Foto: Instagram Issa Vegas

La aceptación del disfraz fue tanta que en solo unas horas ha superado más de 189 mil likes y miles de comentarios que dejaron sus fans, tanto de ella como del personaje. Issa Vegas una vez más dejó claro que está a la vanguardia de lo que pasa en el mundo y de siempre querer consentir a todos sus seguidores que gracias a ellos ha podido estar entre las grandes influencers que han conquistado México y Estados Unidos.

Entre las buenas noticias es que si no son fans de Spider-Man, siempre han mucho más contenido que se ha hecho tendencia en las redes de Issa Vegas por ser de gran calidad y con ese toque de picardía que la sudamericana le ha puesto a todo lo que hace desde que inició su camino en Onlyfans hace ya algunos meses.