Issa Vegas se viste de "vaquerita" y disfruta de una fiesta entre amigos

México.- La influencer más codiciada de las redes sociales una vez más dio de que hablar. Issa Vegas fue vista en una fiesta algo intima con el grupo más cercano de sus amigos pero lo que impactó es que de un momento a otro su outfit pasó de una bella modelo a ser una coqueta vaquerita que terminó por perrear en sus historias de Instagram.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, Issa Vega y sus amigas organizaron una fiesta este viernes para celebrar que era viernes 13 con una fiesta aparentemente de vaqueros pues de poco a poco más personas comenzaron a utilizar el sombrero.

En el lugar tambien se encontraba su esposo quien se encargó de cuidarla y de que se mantuviera el perfecto animo en la fiesta. Con las horas, Issa Vegas comenzó a entrar en calor cuando ya traía el sombrero, incluso la llamaron vaquera por su outfit.

Más noche fue cuando inició lo más intenso de la fiesta. Ya con unas copitas encima y los celulares grabando, Issa Vegas no resistió más y al ritmo de la música procedió a perrear como solo ella lo sabe hacer. Se sabe que la influencer es amante de las fiestas y de bailar hasta no poder más, eso quedó comprobado con su boda en el vestido de novia no la impidió hacer sus mejores pasos.

Issa Vegas posando junto a su amiga previo al descontrol de la fiesta | Foto: Captura

El atuendo de Issa Vegas fue el punto clave para ser considerada una vaquerita, el sombrero fue el plus, la blusa blanca en combinación con una minifalda negra algo entallada y con algunas hebras típicas de los trajes vaqueros y unas botas que hizo el outfit especial para la ocasión.

Hasta el momento no se sabe cómo es que terminaron todos en la fiesta, pero lo que si es seguro es que la diversión no hizo falta. Issa Vegas en estos días ha estado un poco alejada de Instagram porque está preparando un gran proyecto que tiene que ver con OnlyFans en donde dentro de un par de días dará un gran paso para comenzar a vender contenido con una rayita más arriba de lo habitual, en donde será sin censura.

Issa Vegas fue bautizada como Vaquera por sus amigas | Foto: Captura

Esa faceta al principio le costó pero con el tiempo ha sabido verlo de una manera diferente, además de que los fans le han tomado un gran cariño a todo lo que ha realizado en su canal privado y la apoyan en su siguiente paso.