Issa Vegas sorprende en redes sociales mostrando sus rutinas de entrenamiento.

La modelo Issa Vegas sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza y sensualidad con cada una de sus publicaciones.

Issa Vegas ha sido reconocida como toda una influencer en su natal Argentina y también es reconocida como una blogger de fitness y crossfit.

La joven que contrajo matrimonio hace algunos meses sigue mostrando su linda figura en redes sociales para el deleite de sus seguidores que se deleitan con su belleza.

Leer más: Liga MX: El argentino Rubens Sambueza sigue derrochando calidad a sus 37 años

En esta ocasión Vegas sorprendió a sus fans al lucir su linda figura con unas imágenes de un entrenamiento desde Miami, Estados Unidos.

La publicación no pasó desapercibida en las redes sociales de la modelo y alcanzó más de 13 mil me gusta en solo unas horas, así como decenas de comentarios en los que los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Issa Vegas en redes sociales/@issavegas

Issa Vegas se ha caracterizado por compartir parte de si vida cotidiana y de su trabajo en el mundo del modelaje cautivando a sus más de 8.2 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Publicación de Issa Vegas en redes sociales/@issavegas