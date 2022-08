Ítalo Motta, quiere afianzarse con Venados de Mazatlán

Mazatlán.- Sin duda uno de los peloteros con más proyección a futuro dentro de la organización de Venados de Mazatlán es Ítalo Motta, el joven también nacido en el puerto, ya se ha hecho de un nombre en las tres temporadas que lleva participando en LMP.

El año pasado, el mazatleco estuvo a préstamo con Yaquis de Ciudad Obregón, lo que le sirvió mucho para poder tener continuidad y regularidad dentro de su carrera, además poco a poco comienza a establecerse dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, donde es parte del equipo de Piratas de Campeche.

Para este año, Ítalo reportó con Venados desde antes del inicio oficial de la pretemporada y espera poder llegar a tono al arranque de los entrenamientos, donde se verá las caras de nuevo con Sergio Omar Gastélum, quien fue su manejador en los Yaquis durante la temporada pasada.

Motta ha jugado durante el verano la tercera base y ante la salida de Isaac Paredes de los Venados, espera poder pelear por un lugar en la antesala, donde viene con más experiencia y en búsqueda de ser importante.

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

En este momento me siento muy feliz por las cosas que he logrado Gracias a Dios

¿Cuáles son tus retos en corto, mediano y largo plazo?

Mis retos son el tener consistencia en cada juego cada día prepararme y seguir luchando y poderme establecerme.

Tuviste un desafortunado episodio donde te dieron un fuerte pelotazo, ¿Cómo fue el momento y cómo sigues después de ello?

Sí, la verdad fue muy aparatoso hubo un momento que no supe qué había pasado pero gracias a dios estamos bien solo fue el puro golpe.

¿Cómo viviste el año jugando con Yaquis de Ciudad Obregón en LMP?

Fue una nueva experiencia muy contento y muy agradecido con la gente de los Yaquis me arroparon y me dieron mucha confianza.

¿Qué opinas de nuevo manager de Venados, has hablado con él?

Casi no he platicado con él pero lo tuve en el invierno con los Yaquis, sé que es alguien que le gusta ganar le gusta trabajar y mantener el equipo en los primeros lugares.

¿Cómo tomarás estos días antes de la pretemporada?

Afortunadamente ya estamos en casa, vamos a descansar unos días y después me preparo para estar a un 80-90 por ciento, listo para la pretemporada.

Es una competencia, gracias a Dios estoy preparado, me siento con la confianza y hacer bien las cosas, también con la confianza que conozco a la gente que viene. Me siento listo, preparado y sobre todo con la confianza al 100 por ciento.

¿Cómo te sientes jugando la tercera base y en qué posiciones estás más cómodo?

Me siento muy cómodo en tercera es la posición que he estado jugando, pero siempre salgo para seguir mejorando y poder servirle al equipo para donde se ocupe en el infield.

¿Durante tú carrera cuál es el momento que más has disfrutado?

Cuando Mazatlán me dio la oportunidad de iniciar mi carrera profesional y debutar ese juego contra los cañeros de Los Mochis.

¿Te gustaría seguir con Venados la siguiente temporada?

Claro que me gustaría.

Sobre Campeche, ¿cómo describes la plaza y para qué está el equipo esta temporada?

Un equipo muy unido muy peleador y con mucha hambre de pelear, ahora ya nos enfocamos en la siguiente temporada.

¿Cómo fue trabajar con Francisco Campos en el verano?

Me dio una oportunidad muy grande, le agradezco a la organización que me hayan dado esa oportunidad, gracias a Dios pude demostrar cosas buenas con la titularidad, hice lo mejor que pude y estoy agradecido”, comentó el porteño.

¿Cómo es tú relación con Sebastián Díaz, con quién has compartido equipo en invierno y verano?

Es algo muy padre nuestra amistad, conocernos desde chico y seguir en lo mismo y que mejor que en el mismo equipo todo el año no cualquiera tiene esa amistad.

¿Qué departamento es en el que crees que te falta mejorar y estás trabajando?

Pues siempre hay algo que mejor todos los días aprendes algo nuevo por eso sigo preparándome día con día.