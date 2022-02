Itzel González suma minutos con Selección Mexicana Femenil y deja su arco en cero

República Dominicana.- Este fin de semana Itzel González tuvo la oportunidad de jugar sus primeros minutos internaciones con la Selección Mexicana Femenil. Mónica Vergara le dio la confianza a la portera del Sevilla para estar en el arco ante la Selección de Antigua y Barbuda. Ya en la primera jornada ante Surinam, González se quedó en la banca y como muestra de respeto por el viaje que realizó desde España se le dio el segundo duelo.

Las acciones para Itzel González fueron sumamente tranquilas, durante los 90 minutos no hubo jugadas de peligro el rival por lo fue una tarde tranquila, a pesar de que jugó, no pudo mostrarse como hubiera querido lo que le hubiera ayudado mucho para su nuevo equipo con quien no ha tenido un duelo oficial al momento. Lo que ayudó a Itzel González es que desde el pasado 17 de febrero que no jugaba un partido oficial por lo que el regresar a la actividad le ha funcionado muy bien.

Ahora la jugadora luego de su semana en concentración con la Selección Mexicana Femenil regresará a España para reportar con su equipo, el Tri Femenil luego del partido rompió filas y las jugadoras que militan en el extranjero ya no regresarán a México, solo las jugadoras locales. Itzel González es una de las que deberán ir al viejo continente, seguramente acompañando a Kenti Robles que reporta con el Real Madrid.

Sevilla felicita a Itzel González por su gran juego ante Antigua y Barbuda | Foto: Captura

A través de sus redes sociales el Sevilla Femenino le aplaudió su participación a Itzel González en Selección, "Titularidad y portería a cero para Itzel González en la clara victoria de la Selección Mexicana Femenil sobre Antigua y Barbuda (0-8). Qué buena onda para cerrar el día en España", fueron las palabras del equipo español que adjuntó la imagen del equipo mexicano en su duelo de este domingo.

Itzel González ahora con su regreso tendrá unas semanas antes de volver a la acción en un partido oficial. Sevilla jugará los 8vos de final de la Copa de la Reina el miércoles 2 de febrero pero con hora por confirmar, su rival es el Athletic Club. En el torneo ligero tendrá uno de los duelos más esperados de la temporada y que ahora vivirá por primera vez y será el derbi de Sevilla ante el Real Betis el 5 de marzo a las 10:00 a, en algunos de los dos partidos Itzel González podría ver acción para así debutar oficialmente en Europa.