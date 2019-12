Itzel Manjarrez agradece apoyo para solventar gastos médicos

Itzel Manjarrez, con problemas para lidiar con lesión en tobillo.

Culiacán, Sinaloa.- La culiacanense Itzel Adilene Manjarrez Bastidas, quien representó a México en el taekwondo en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, agradeció el apoyo que está recibiendo ante los apuros económicos que ha atravesado por una lesión en el tobillo que la obligó a retirarse como deportista de alto de rendimiento.

GRAN ESFUERZO

El pasado 3 de diciembre, a través de las redes sociales, Itzel publicó que tenía dificultades para conseguir los apoyos suficientes para someterse a un tratamiento de células madres en su tobillo, a fin de evitar otra cirugía, situación que le impedía realizar sus labores cotidianas por el constante dolor que le ocasionaba.

“Les agradezco de todo corazón su apoyo. Les comparto que me sentía muy preocupada y con pocas personas cerca de mí apoyándome, muy diferente a cuando llegaba con mis medallas o ganaba una competencia; pero al paso de los días mi corazón se fue alimentando de muchas personas que me apoyaron de Sinaloa, como de muchas partes de México”, dijo Manjarrez por conducto de su cuenta de Facebook.

La exganadora del Premio Estatal del Deporte, señaló que lo que más desea en su vida es que ya no le duelan sus pies. “Caminar sin dolor, salir a la calle con tenis que no me lastimen, y sobre todo, compartir todo lo que sé como entrenadora sin sentir dolor”, agregó.

“Me había sentido triste con mi país, estado y municipio, no lograba concebir estar en esta situación con adversidades de salud, me sentía un objeto desechable. Pero hoy me doy cuenta que dejé marca en muchas personas y les agradezco mucho que lo valoren”, externó Itzel Adilene.

UNA GUERRERA

Apuntó que ha sido un proceso muy largo de cirugías y recuperación, después de su última competencia.

“Mi mente en veces se cansa de ser fuerte, de resistir dolor y de limitarme de muchas actividades, pero lo que me motiva es que puedo dejar marca en personas, compartir y ser ejemplo, y para eso tengo que mostrarme fuerte siempre todos los día y sobre todo ser ejemplo para mis sobrinos que son lo que más amo en mi vida”.

“Me realizaron mi intervención (el lunes pasado) , hoy me encuentro en reposo y con mente positiva de que este tratamiento me ayudará a ya no tener dolor en mis pies y evitar otra cirugía! Fue mucho dolor de por medio la intervención así como las otras cirugías, pero después de todo llega la calma, en veces me sorprendo de lo que aguanto el dolor”, agregó la deportista que representó a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Itzel considera que un deportista olímpico merece un seguro médico de por vida por parte del país o el estado.

“Nosotros desgastamos nuestro cuerpo entrenando tres veces al día (en mi deporte así es) nos sometemos a cargas sobrenaturales para lograr medallas y resultados y nuestro cuerpo por automático se desgasta teniendo secuelas a corto o largo plazo. Todo eso por darle satisfacciones al país y sobre todo cumplir nuestros sueños, nosotros nos dedicamos a hacer historia en el deporte Mexicano. El seguro médico nos lo quitan por automático cuando dejamos el alto rendimiento”, indicó.