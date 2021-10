Iván Cebada encabeza cartelera de la nueva promotora Estilo Mexicano Box en Culiacán

Culiacán.- Con el objetivo de impulsar los talentos de la región, nace una nueva promotora de boxeo en Culiacán y ya tiene fecha para su primera cartelera, que tiene los ingredientes para emocionar a los aficionados.

El promotor Christian René Romero Valdivia dio a conocer que el próximo 20 de noviembre en el parque Revolución, se llevará a cabo la cabo la función que marcará el debut de la empresa Estilo Boxeo Mexicano.

El combate estelar lo protagonizarán el invicto sensación Iván "Destripador" Cebada, de la ciudad de Culiacán y el aguerrido Jesús "Bala" López, de la sindicatura de Costa Rica. En el evento estarán también subiendo al ring el invicto Juan Luis Aldana Camacho (11-0, 7 nocauts) Ernesto "Tanque Maravilla" Beltrán, Diego Paredes, entre otros fuertes elementos locales.

"Es una empresa que ya está formada por dos empresarios de Culiacán, tienen sus gimnasios, tienen sus páginas, todo dedicado al boxeo, pero ahora van a debutar como promotores de boxeo.

Tengo el honor de ser parte del equipo con la gerencia de Estilo Mexicano Box, y echarle todas las ganas, este 20 de noviembre, vamos a debutar", dijo entusiasmado René Romero.

Iván Cebada se proclama listo para debutar el próximo 20 de noviembre | Foto: Debate

Señaló que la idea de hacer la función en el Revolución, es porque dicho escenario es la catedral del boxeo, donde se celebran grandes eventos. "Nosotros venimos aportar nuestro granito de arena y echarle las ganas para que sea un gran evento", expresó el promotor.

En cuanto al duelo Iván Cebada vs "Bala" López, externó que es un choque que seguramente sacará chispas del cuadrilátero, por el estilo de ambos peleadores. "Juan Luis Aldana también va a tener un rival invicto y en general todos tendrán oponentes de exigencia para que de lo mejor de sí cada uno", comentó René Romero.

El culichi Iván Cebada dijo sentirse muy motivado de encabezar esta primera función que realizará EMB Promotions, ante un rival de poder como es Jesús López. "La verdad Bala es un oponente duro, pero por eso mismo lo agarramos, para tratar de dar un buen espectáculo, nosotros no queremos agarrar bultos, ni boxeadores que no tengan nivel, queremos crecer, aprender, y por eso es que buscamos alguien como el Bala, quien va con todo porque me quiere quitar lo invicto pero no va a poder", expresó Cebada.

Todos los participantes están listos para del debut de la nueva promotoda de boxeo | Foto: Debate

Mencionó que el de Costa Rica ha sostenido duras contiendas y ambos ya dieron buenas batallas contra Gerardo Martínez, otro fuerte prospecto de la localidad. "Estamos entrenando muy duro para este compromiso, sabemos a lo que vamos, y a trabajar, a eso vamos a ir en la función del 20 de noviembre", dijo el "Destripador" quien en su anterior combate venció al ex campeón nacional y ex retadora del título mundial Cosme "Chino" Rivera.

Comentó que la pelea ante Rivera fue un buen aprendizaje. "El Chino es amigo mío, cuando me dijeron 'vas con el Chino', sí pelé los ojos un poquito, pero luego dije, vamos sobre él, sí porqué no, me sirvió mucho, mucha experiencia agarré contra él", refirió Iván Cebada, quien marcha invicto en el boxeo profesional con 8 peleas, incluyendo 5 nocauts.

Cebada señaló que actualmente tiene como entrenador al experimentado Jesús "El Azul" Uribe, quien fue campeón nacional y tres veces disputó el campeonato mundial.