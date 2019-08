Iván García y Paola Espinosa la pareja medallista en panamericanos

Lima, Perú.- Iván García y Paola Espinosa difícilmente olvidarán esta velada en Lima. Ivana la recordaría también, si tuviera edad suficiente.

El viernes, un par de horas después de que Espinosa ganó su 15ta medalla en justas continentales, García y Kevin Berlín le dieron a México su segunda medalla de oro en la fosa de clavados de Lima al imponerse en la prueba de sincronizados en plataforma de 10 metros.

García y Berlín totalizaron 431,10 puntos y superaron a los canadienses Nathan Zsombor-Muray y Vicent Riendeau, quienes se embolsaron la plata con sus 396,12 unidades, mientras que los brasileños Isaac De Souza y Kawan Figueredo lograron el bronce al acumular 375,81 unidades.

En la jornada previa, el debutante Juan Celaya ganó oro en el trampolín de un metro.

“La medalla de oro vuelve para México pero no es casualidad, fue producto de mucho trabajo”, dijo García, quien hace cuatro años en Toronto quedó cuarto al lado de Jonathan Ruvalcaba. “Para mí son unos juegos muy diferentes a los pasados porque tengo a mi familia y a mi hija, fue maravilloso verla en las gradas”.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Hace poco más de dos años, García y Espinosa procrearon a su primogénita Ivana, quien estuvo en la tribuna del Centro Acuático para ver a sus padres mientras se lanzaban al agua.

Cuando Espinosa terminó su prueba se unió a su hija. Ambas festejaron como dos espectadoras mexicanas más.

Siempre lo he dicho, a mí me ponen la medalla pero hay personas que se la merecen más, como es mi familia porque ellas dos siempre están conmigo desde que inicia mi día hasta que termina y cuando tengo un día malo me aguantan”, dijo García.