Ivan Rakitic no festejaría en caso de anotarle al Barcelona en la Copa del Rey

El mediocampista croata del Sevilla, Ivan Rakitic, aseguró que en las semifinales de la Copa del Rey no festajará si anota un gol, ya que le guarda respeto al equipo donde jugó en un periodo de 2014 y 2020.

"No. Conmigo no se cumplieron cosas que se hablaron pero allí he vivido muchos momentos bonitos. Mi hija pequeña nació en Barcelona, tengo muchos amigos en la ciudad y mucho cariño de la afición, que es mutuo. Incluso me entregaron un premio por el comportamiento con ellos", apuntó.

Rakitic disputó 300 partidos con el equipo del Barcelona, 36 anotaciones, 42 asistencias y conquistando 13 títulos oficiales, algo que ha marcado su trayectoria.

En la temporada 2019-20, debido al fichaje de Frenkie de Jong, sus minutos de juego se redujeron drásticamente, así como su papel en el equipo. En octubre de 2019 el jugador declaró: "Quiero jugar, y no solo disfrutar paseando por Barcelona y el mar. Hablé con la gente del club, todos conocían las otras opciones que tenía, no era ningún secreto".

En su primera temporada como culé conquistó cinco títulos, quedándose a las puertas del sextete, logrando el histórico segundo triplete del club y la quinta Liga de Campeones de la UEFA, en la que Rakitić metió el primer gol de la final.

El 1 de septiembre de 2020 se hizo oficial su vuelta al Sevilla F. C. a cambio de un millón y medio de euros más nueve en variables.37 Firmó un contrato por cuatro temporadas con el conjunto hispalense.

Barcelona y Sevilla se miden el dia de hoy en el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey desde el estadio sevillano.