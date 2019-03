Iván Rakitic se queda en el Barcelona

Ciudad de México.- El centrocampista del Barcelona, Iván Rakitic, dejó claro que permanecerá en el Barcelona tras algunos rumores sobre su posible salida en el mercado de verano que lo colocaban en otros equipos.

Iván Rakitic quien era pretendido por grandes clubes como el Paris Saint Germain, el Chelsea o el Inter de Milan, aclaró que tiene su corazón en el Barcelona, club al que llegó en junio del año 2014.

"Me gusta vivir en España. Desafortunadamente, no puedo pedir otro pasaporte porque ya tengo dos (Croacia y Suiza) , si no pediría uno español porque estoy feliz aquí. Mi familia también está feliz aquí y a mis hijas también les va bien Barcelona porque estamos cerca de Sevilla. Por lo tanto, quedarme aquí es perfecto para mí", expresó en diálogo con DAZN.

El fichaje del joven centrocampista holandés Frenkie de Jong trajo dudas en la afición sobre la continuidad de Rakitic en la disciplina del Barcelona sin embargo hasta el día de hoy Iván es indiscutible en el planteamiento del entrenador Ernesto Valverde.