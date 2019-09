Iván Zavala quiere aportar con Venados

Mazatlán.- El lanzador derecho Iván Zavala, que junto al jardinero Jonathan del Campo y el pítcher Carlos Morales fueron las novedades en el quinto día de pretemporada de los Venados, dice llegar contento a Mazatlán, y como todo jugador, quiere ser parte del róster, y para ello dará el todo en pretemporada.

¿Cómo te sientes de estar con Venados?

Muy contento, llego a una organización de primera, de antaño y estoy aquí echándole todas las ganas del mundo.

¿Cuántos años en el beisbol profesional?

Tengo 11 años en Liga Mexicana. Debuté con Yucatán y ahí estuve cinco años. Luego pasé a Tigres otros tres años, y luego, con el que era Águila del Veracruz, y hoy estoy con Tecolotes de los Dos Laredos.

¿Qué me dices de tu participación en Liga Mexicana del Pacífico?

Me tocó la fortuna de ser parte del equipo tricampeón con Yaquis de Ciudad Obregón en 2013, y luego de estar tres campañas con la tribu pase a Charros de Jalisco durante dos años.

Cuando participé con Charros me tocó perder la final con Tomateros de Culiacán. Ya estando libre me ofrecieron trabajo en Venezuela y me fue muy bien allá.

¿Cuáles son tus cualidades como lanzador?

Mi función es relevista de la sexta o séptima entrada y mi mejor pitcheo es el sinker, slider y cambio, pero mi más fuerte es el sinker.

¿Qué planes tiene la directiva de Venados para ti?

Se mostraron muy interesados cuando me tomaron en el draft. Antes había hablado conmigo. Tuve la fortuna de llegar aquí. He tenido buena comunicación con los directivos y espero aportar mucho con Mazatlán.

¿Cuál es tu meta con Venados?

Tengo seis años que no soy campeón y tengo ganas de serlo, y que mejor que sea con Venados de Mazatlán.