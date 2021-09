Iván Zavala y Alejandro Soto reportan a las prácticas de los Venados de Mazatlán

El pítcher derecho de la bola submarina, Iván Zavala, y el relevista zurdo Alejandro Soto fueron las novedades hoy en el séptimo día de pretemporada de los Venados de Mazatlán.

“Mi familia y yo estamos muy contentos porque desde que llegamos en la temporada 2015-2016, tanto la directiva como la afición nos cobijaron muy bonito. Aquí es mi segunda casa, venimos listos a aportar lo que nos corresponde a cada uno”, explicó el zurdo Alejandro Soto.

Desde su debut con los Rojos, el originario de Huatabampo, Sonora, ha crecido como pítcher al realizar ajustes a la hora de lanzar.

“Considero que cada temporada es diferente. Año con año se va adquiriendo experiencia. Con ello, no cambias tu plan, solo lo modificas en algunas cosas. Creo que eso es lo que he ido haciendo en los últimos años y eso es lo que me ha seguido.

Veo muchos jóvenes, el pitcheo de Venados creo que te da más confianza. Les decimos a los muchachos que hay que entrarle”, comentó Soto.

Zavala, bendecido

Iván Zavala, de Moroleón, Guanajuato, dice estar bendecido de estar sano y en Mazatlán.

“Todas son experiencias, de lo malo aprendes, y de lo bueno también. Esperemos que este año sea la 10. En los campos de entrenamiento vamos a afinar detalles, vamos a adaptarnos. Nos representamos como una bonita familia en vestidores y terreno de juego”, agregó Zavala.

Aumenta la lista

Al llegar al séptimo día de la pretemporada, el plantel rojo sigue aumentando en el Teodoro Mariscal y los entrenamientos se mantienen intensos.

“Básicamente practicamos correr bases, situaciones de jugadas, toque, batazo. Ya veo los brazos en buen tono para jugar partidos, incluso después de la práctica hay un grupo que se estrechó bastante bien y siguieron corriendo.

“En lo personal, estoy muy contento con todos, con la parte técnica. Estamos desde temprano haciendo trabajo y los jugadores que van llegando vienen en condiciones de practicar”, señaló el mánager Eddie Díaz al culminar las prácticas.