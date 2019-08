JC Chávez Jr enfrentará a Daniel Jacobs en noviembre 

Culiacán.- El culiacanense Julio César Chávez Jr, quien en 2011 se convirtió en el primer mexicano en proclamarse campeón mundial de peso medio, ya tiene rival para su siguiente pelea.

El extriple campeón mundial Julio César Chávez, reveló que su hijo enfrentará al estadounidense Janiel “The Miracle Man” Jacobs en el mes de noviembre.

indicó Chávez González.

Al cuestionarle sobre las declaraciones de JC Jr, de que quiere enfrentar a Gennady Golovkin y una revancha contra Saúl “Canelo” Álvarez, la leyenda del boxeo mexicano señaló:

“Julio no quiere desaprovechar la oportunidad, el que manda es él, el que sube al ring es él, yo hago mi parte, yo preferiría que tuviera unas dos peleas más, antes de Jacobs. Julio tenía ya dos años sin pelear (antes de su triunfo ante Evert Bravo)”

dijo JC padre.

Jacobs, de 32 años, y quien ha sido campeón mundial de peso medio, perdió por decisión unánime ante Canelo Álvarez, el 4 de mayo del año en curso.

Al preguntarle si seguirá apoyando a otro de sus hijos, Omar Chávez, quien el pasado 29 de julio perdió ante Oziel Santoyo, JC Chávez frunció las cejas y señaló:

“ya ni sé, la verdad, mientras no se prepare y entrene, es difícil... porque, no se puede, no se combina el boxeo con lo otro”