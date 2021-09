JC Chávez confirma rehabilitación de sus hijos: "A veces toman el camino equivocado"

Ciudad de México.- Julio César Chávez atravesó en una postura símil a la que sus hijos se ven involucrados el día de hoy, pues en entrevista con el programa Ventaneando de la cadena de televisión Tv Azteca, el Gran Campeón Mexicano confirmó que sus hijos, Julio César Chávez Jr y Omar Chávez están en rehabilitación, por problemas de adicción.

"Están en recuperación, yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente, porque son buenos y muy nobles. Desafortunadamente en ciertas ocasiones toman el camino equivocado", mencionó el ex púgil en el programada de espectáculos.

Si bien JC Chávez contempla con diversos centros y clínicas de rehabilitación luego de vivir lo que sus hijos tienen que afrontar a su actual edad. Durante su época dorada como boxeador profesional, Chávez se vio envuelto en la polémica por consumo de drogas, aunque anteriormente no se llevaba a cabo la prueba antidoping, por lo que nunca tuvo problema para subir al cuadrilátero.

Incluso el padre de Julio y Omar reconoce que la carrera boxística de sus discípulos estuvo en decadencia con el paso de sus peleas, señalando como máximo culpable los meses de preparación, haciendo alusión a que su rebeldía y poco interés los hizo estar entre los encordados con un peso nada efectivo para una función de box.

"Su carrera se les ha ido desmoronando pelea tras pelea porque no llegan bien preparados. No se preparaban, no estuvieron bien en cuanto a la conciencia, porque facultades tienen, desafortunadamente a la hora de la pelea andaban pesados, no entrenaron como debían", indicó durante la entrevista.

Incluso en la reciente función de "Los Tres Chávez" tanto Omar Chávez como Julio César Chávez Jr se vieron superados durante la contienda que la noche en el Estadio Jalisco simplemente decepcionó para ellos, pero no para su padre que brilló contra el hijo del ex boxeador fallecido Héctor "Macho" Camacho Matías.

Por lo pronto Julio César Chávez se seguirá dedicando en emitir su máximo análisis de las peleas del pugilismo con el equipo de la Casa del Boxeo de Tv Azteca, como estar al tanto de la mejora de sus hijos tras encontrarse anexados por los problemas de adicción.