JC Chávez se arrepiente de llamar pe**** al gobierno

Culiacán, Sinaloa.- Luego de las fuertes declaraciones que hizo el pasado lunes en contra del gobernador de Baja California, Kiko Vega, así como al gobierno de Sinaloa, el excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez González se ha arrepentido y pide perdón. Esto en conferencia de prensa realizada el día de ayer en la clínica Baja del Sur.

Tras el asesinato de su hermano mayor, Rafael, el César del Boxeo declaró en medio del funeral que tanto el gobierno de Sinaloa como Kiko Vega (gobernador de Baja California) se hacían pend**** con la situación de violencia que se vive en el país, y sobre todo en su persona, pues en Tijuana recibió una amenaza de secuestro y en la capital sinaloense asesinaron a su hermano, y nadie había hecho algo.

Ya con la cabeza fría y aclarados sus pensamientos, Julio se ha disculpado por los insultos emitidos.

SUS PALABRAS

"Primero que nada, quiero pedir perdón y disculparme por las declaraciones que hice, principalmente con el gobierno de Baja California, con el gobernador Kiko Vega, dije unas malas palabras, estaba enojado, estaba encab****, estaba muy dolido, era un momento difícil", explicó Julio.

El excampeón del mundo mencionó que le avisaron de la amenaza de secuestro cuando su hijo Julio se preparaba para la pelea ante el Canelo Álvarez, le dijeron que querían privarlo de su libertad junto a su hija Nicole estando en Tijuana.

Ante esto, él dio la orden de que se lo hicieran saber al gobernador Kiko Vega, dando por hecho de que había recibido la noticia; no obstante, esto no fue sabido por el gobernante de Baja California, ya que no hizo la denuncia formal.

En la reunión que sostuvo con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Foto: Instagram

"Yo le comuniqué esto a unos amigos, pero no fue el conducto para hacerle llegar al gobernador que necesitaba de su apoyo; nunca se lo hicieron saber y por eso fue mi enojo, porque di por hecho que ya sabía. La verdad, no puse ninguna denuncia en Tijuana", declaró JC Chávez.

Sobre el gobierno de Sinaloa, Julio comentó: "al señor Quirino también le pido disculpas, la verdad es que cuento con su apoyo. Me habló ayer (antier), y le darán seguimiento a mi caso", expresó.

Chávez aclaró también los rumores donde varios medios nacionales publicaron que se apoyaría en narcotraficantes para hacer justicia.

"Quiero aclarar ese tema, a veces dicen las cosas a como les conviene. Ayer dije que tenía amigos de toda clase, y luego sacaron que le pediría ayuda a mis amigos narcotraficantes. Lo que yo dije es que tengo amigos de toda clase, séase narcotraficantes, políticos; soy una persona pública, y no le he negado un autógrafo a nadie, pero quiero que se haga justicia conforme a la ley. Algo debemos hacer, si yo fuera presidente de la República o gobernador, ya hubiera implementado una ley para que les dieran pena de muerte a secuestradores, violadores y delincuentes, que los quemen vivos ante la sociedad para que sea un escarmiento para todos esos cabr**** rateros y matones", expresó.

SOBRE EL ASESINATO

El ídolo mexicano también tocó el tema de su hermano, y mencionó que el caso está cerca de esclarecerse.

"Todo va muy avanzado, gracias a Dios, pero no voy a alertar a esta persona, no voy a hablar más al respecto. Ustedes verán que esta persona estará tras las rejas muy pronto. El asesino era alguien muy cercano, porque sabía que mi hermano traía dinero y sabía dónde vivía. Yo me voy a encargar de que este cabr*** no salga nunca de la cárcel; eran tres, pero solo uno disparó", finalizó Julio.