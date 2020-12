JC hace historia, pero guindas caen

Culiacán.- El lanzador nicaragüense, JC Ramírez se metió al libro de los récords dentro de la Liga ARCO Mexicana del Pacifico, sin embargo, la hazaña se vio empañada luego de que los Tomateros de Culiacán fueran blanqueados 2-0 por los Naranjeros de Hermosillo, quienes terminaron por amarrar la serie y de paso asegurar el dominio anual sobre los guindas.

El hecho histórico se dio en el segundo inning, cuando Ramírez abanicó a sus tres adversarios con apenas tres lanzamientos, logrando una entrada inmaculada.

El pitcher con experiencia en Grandes Ligas es el tercer lanzador en lograr esta proeza durante el rol regular, uniéndose al grupo de Isidro Monge y Leonardo González. Mientras que en play offs, han sido par de serpentineros lo que han logrado, Antonio Pulido y Jorge de la Rosa.

“Al terminar el episodio no sabía lo que estaba pasando, solo miré que mis compañeros se levantaron y me aplaudieron, pero yo pensé que eran por los tres ponches, pero ni cuenta me había dado que había hecho solamente nueve lanzamientos. Es un honor, y ahora sabiendo que son pocos los que lo hemos hecho me hace sentir orgulloso de poner mi nombre en esa lista mágica y que la próxima vez que pase van a mencionar mi nombre”, dijo el abridor de los guindas.

Los Naranjeros hicieron daño desde el primer episodio al anotar la de la quiniela, la cual fue carrera sucia. Ahí, Norberto Obeso pegó sencillo a los rumbos del jardín derecho, se movió a la intermedia luego de que Jason Atondo negociara pasaporte, llegando a tierra prometida con error de Ramiro Peña en batazo de Luis Alfonso Cruz.

La rayita del remache llegó en el séptimo episodio, luego de que Niko Vázquez se pusiera en circulación con doblete, César Salazar lo puso a noventa pies del pentágono con elevado de sacrificio, pisando el plato con sencillo de Yadiel Hernández. JC Ramírez lanzó 7.0 innings y fue el derrotado al permitir las anotaciones de la diferencia, además de seis imparables y recetar siete chocolates.

La victoria fue para Ozzie Méndez, que relevó a José Samayoa cuando habían transcurrido tres entradas con dos tercios. Hoy, los Tomateros buscarán traerse el del honor de la capital sonorense y lo harán mandando al montículo a Edgar Arredondo, mientras que Kenneth Sigman lo hará por los Naranjeros. El duelo dará comienzo en punto de las 17:00 horas (tiempo de Sinaloa).