Jackson Follmann recuerda el momento de la tragedia

Hoy se cumplió un año de la terrible tragedia que sufrió el equipo brasileño de Chapecoense, en uno de los días más oscuros en la historia del deporte, pues el equipo perdió perdió a 19 futbolistas, además del presidente, el entrenador y la mayoría del cuerpo técnico en el accidente aéreo ocurrido en Cerro Gordo, Colombia.

Fotografía: AP

El conjunto del Chapecoense se dirigía a enfrentar el duelo más importante de su historia, el encuentro de ida de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional, equipo que se perfilaba como claro favorito y donde los brasileños buscaban el sueño de ganar el primer campeonato a nivel internacional. Sin embargo, el sueño se esfumó.

Uno de los sobrevivientes de aquella fatídica noche, Jackson Follmann, de 25 años de edad, recuerda el momento de terror que sufrió cuando perdió a sus amigos, compañeros y de paso su pierna derecha tras el accidente del 28 de noviembre de 2016.

"Yo me acuerdo que en aquel momento el avión se apagó y se apagaron las luces. Y nos dimos cuenta de que algo había pasado. Sólo nos dio tiempo de rezar. Yo me acuerdo que el avión no llegó a caer rápido. Fue como planeando, avanzando. Y ahí en el momento de la caída yo me desmayé", expresó el ex guardameta de Chapecoense.

El futbolista brasileño agradeció posteriormente el no haber visto morir a uno de sus amigos, pues el golpe fue algo bastante duro.

"En el momento en que abrí los ojos no quería morir, decía que no quería morir. Sálvenme, yo gritaba, pidiendo socorro", describió en futbolista.

“Prefiero mi vida que mi pierna”. El desgarrador recuerdo de Jackson Follman, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense, hoy hace un año. pic.twitter.com/EsBrPCPx1c — Toque Sports (@ToqueSports) 28 de noviembre de 2017

El futbolista quedó por tres días en coma y recuerda el momento en el que un psicólogo le dio la noticia del fallecimiento de sus compañeros.

"El psicólogo vino y, con esa forma que tienen de hablar ellos, me dijo: 'Jackson, el avión cayó e hizo bum. Murió todo el mundo, solamente tú, Neto y Alan sobrevivieron. No podrás volver a jugar al fútbol'. Fueron días difíciles. Y fueron decisiones difíciles también, porque los doctores sabían que estábamos muy lastimados, y cualquier decisión errada podía ser fatal. Lo primero que dije fue: 'Yo prefiero mi vida más que mi pierna'", recordó el ex futbolista a través de un video.

⚽️ A un año de la tragedia del #Chapecoense, este es el testimonio de Jackson Follmann, uno de los sobrevivientes al accidente.pic.twitter.com/xJv68hqHTD — Nelly Simón (@NellySimon_ESPN) 28 de noviembre de 2017

Hoy a un año de aquel amargo recuerdo, el futbolista busca salir adelante en su vida e intenta volver algún día a jugar algún deporte paralímpico, pues cabe recordar que hace algunos días Jackson Follmann volvió a entrenar con el Chapecoense.

Jackson Follman, sobreviviente de la tragedia del Chapecoense, volvió a entrenarse con el club tras un año.



Perdió una pierna en aquel accidente, pero NO sus ganas de seguir luchando por sus sueños: Jugar en torneos paralímpicos.



EJEMPLO DE VIDA ⚽️pic.twitter.com/tmZbHfFGNQ — Solo Fútbol (Goles)⚽ (@DeFutbolMX_) 18 de noviembre de 2017