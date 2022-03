Jailyne Ojeda, al natural, sin filtro ni maquillaje irradia toda su belleza

No todo es maquillaje y vestimentas de diseñador famoso, Jailyne Ojeda eso lo sabe muy bien, por supuesto sus seguidores en Instagram también se lo agradecen, porque descubren a la mujer que por su esencia es capaz de latir los corazones.

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtro, sin edición, soy justo, así como soy… ahí está la belleza, así de simple, no siempre tienes que ser glamourosa para verte bonita. Cuando uso maquillaje me siento como mal, pero así me siento tan limpia y en lo absoluto me fascina sentirme así”, escribió Jailyne Ojeda en su publicación, en la que acompaña una foto de ella misma recién despierta, con el cabello suelto.

Jailyne Ojeda se ha consolidado como una de las chicas más queridas y las más solicitadas en las redes sociales, debido a sus fotos en las que acelera corazones por usar sus trajes de baño, pero también sabe sentirse muy feliz consigo misma.

“Solo porque no sonrío no quiere decir que no sea feliz. Solo porque no soy afecta a una caricia no quiero decir que no estoy interesada en ti. Puedo tener un millón de sentimientos y muchas cosas por dentro, pero no tengo que demostrarlas porque en ocasiones no quiero demostrar mis sentimientos. No tengo un corazón tan frio como creen que soy”, se confesó la guapa modelo de 24 años, nacida en Arizona, Estados Unidos.

