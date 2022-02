Jailyne Ojeda es toda una consentida en las redes sociales y siempre deleita

No cabe duda que Jailyne Ojeda se ha posicionado como una de las influencers más solicitadas en el cibermundo, ha sabido aprovechar la tecnología de la información para arrancar sonrisas a más de uno y es que gracias a sus publicaciones en Instagram, ha ganado millones de seguidores por todo el planeta.

La joven modelo de 24 años, es originaria de Arizona, Estados Unidos, pero en cada oportunidad presume sus raíces mexicanas; sin duda, lo que más disfruta es viajar por todo el mundo y lucir sus mejores atuendos. En esta ocasión posó con una blusa de mezclilla a dos tonos de azul que dejan sus hombros y su cintura al descubierto con unos jeans, mientras sostiene un águila con el brazo derecho. Por cierto, fue en el desierto de Dubai, en los Emiratos Árabes.

“Le dije a un amigo ‘amo Dubai y honestamente no viviría aquí’ y me dijo ‘desde luego que lo harías porque prácticamente has vivido en un desierto’, y sí, soy de Arizona”, escribió la estadounidense.

Siempre sabe lucir espectacular Instagram jailyneojeda

En otra publicación, Jailyne Ojeda aparece de perfil enfundada en un vestido entallado que hacen resaltar su silueta. “Solía odiar las trenzas de bebé sobre mis hombros, pero me siento bendecida por tener el cabello largo y eso significa que siempre puedo presumirlo así por todos lados. Eso sí, con el paso de los años he aprendido que nunca van a estar de acuerdo conmigo”.

