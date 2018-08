Ullrich, ex campeón del Tour, detenido por presunta agresión a una scort

Berlín, Alemania.- El ex campeón del Tour de Francia Jan Ullrich fue detenido el viernes por presuntamente golpear a una prostituta en un hotel de Francfort.

La portavoz policial Carina Lerch dijo que el retirado ciclista alemán fue detenido luego que la policía recibió una llamada del hotel. Lerch señaló que Ullrich estaba “bajo los efectos del alcohol y de las drogas, podría ser imputado por agresión o tentativa de homicidio”.

Jan Ullrich durante su participación en el Tour de Francia de 1997/AFP

“Parece que el señor Ullrich y un grupo de prostitutas tuvieron una discusión y él la agredió”, dijo Lerch. “Ella alertó a los empleados del hotel y ellos llamaron a la policía. El señor Ullrich se encuentra bajo custodia”.

Según un comunicado de la policía, la mujer recibió tratamiento médico. Lerch indicó que no se dará más detalles sobre su condición mientras la policía investigada.

Entrada del hotel de Francfort donde presuntamente Jan Ullrich agredió a una scort/AFP

Medios alemanes informaron que Ullrich, de 44 años, fue detenido la semana pasada en Mallorca, donde residente, tras un incidente en la propiedad de su vecino, el actor Til Schweiger.

El lunes, Ullrich mencionó al tabloide alemán Bild que pasaba por problemas personales tras separarse de su esposa Sara.

“La separación con Sara y estar alejado de mis hijos, a quienes no he visto desde la Pascua y si acaso he hablado, ha tenido un enorme efecto en mí. He hecho cosas que lamento mucho”, dijo Ullrich al diario.

Ullrich, el único alemán que ha ganado el Tour de Francia, también ha sido señalado por denuncias de dopaje en su carrera y reconoció a la revista alemana Focus en 2013 que se sometió a un tratamiento de dopaje sanguíneo del doctor español Eufemiano Fuentes.

Jan Ullrich siendo entrevistado por los medios en la calle/AFP

“Casi todo el mundo usaba sustancias dopantes en ese momento. Consumí lo mismo que los demás”, dijo el campeón del Tour de 1997.

Ullrich purgó una suspensión de dos años por un caso de dopaje en 2012, cinco años después de retirarse en 2007.