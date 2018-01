Januarys Boutique se corona

Januarys Boutique-Activate conquistó el campeonato en el Torneo de Futbol 7 Promocional del Deportivo Furamochis. Los “Aztecas” superaron 6 goles por 3 al Deportivo Gerardo Vargas en la gran final de la competencia.

El primer tiempo.

Los ahora campeones salieron bien afinados y a sólo dos minutos del silbatazo incial, consiguieron abrir el marcador, en un tiro libre cobrado por Carlos Salazar. El ariete de Januarys demostró que salió fino y 3 minutos más tarde consiguió su segunda anotación para incrementar la ventaja. Los políticos no quisieron darse por vencidos y al minuto 5 consiguieron el descuento, sin embargo, en la siguiente jugada, Óscar Cázares entró por derecha y disparó a primer poste para el 3-1. Al minuto 18, Juan Diego González filtró un balón por el centro a la llegada de Paúl Mondaca, quien definió cruzado para el 4-1 con el que terminó la primera mitad.

El complemento.

Para la segunda parte, los “tricolores” no bajaron la intensidad y al minuto 5 encontraron su quinta anotación en una jugada de pared que concretó Óscar Cázares. Cuatro minutos más tarde, Juan Diego González marcó el sexto con un tiro cruzado de derecha que dejó sin oportunidad al arquero. Pese a la desventaja, los “portugueses” no bajaron los brazos y al minuto 15 se acercaron con una soberbia anotación de Natanael Parra desde la izquierda a segundo poste. El propio Parra marcó el tercero de su equipo dos minutos más tarde cuando entró por el centro y disparó cruzado hacia la derecha. Sin embargo, el reloj fue el peor enemigo de los “lusos”, a quienes no les alcanzó el tiempo para orquestar una remontada.