Japhet quiere su retiro con Guasave

Guasave, Sinaloa.- El slugger de Algodoneros de Guasave, Japhet Amador, reveló que definitivamente no tuvo nada que ver él con su traspaso al conjunto blanquiazul, procedente de Charros de Jalisco, sin embargo, este cambio lo toma de buena manera y asegura que de aquí no se quiere mover, pues el objetivo es retirarse con los colores de esta organización.

“Ellos hicieron sus movimientos (las directivas) sobre este préstamo y solo me avisaron que estaría en Guasave, y la verdad me siento muy contento de regresar con este equipo y estar en casa”, resaltó el pelotero sudcaliforniano.

Asegura que siempre pasó por su mente el poder regresar a jugar de nuevo con el equipo guasavense tras darse su regreso a la pelota invernal, pues define como único a este municipio, afición y ciudad, agregando que es un motivo importante por el cual se quiere retirar de los estadios con los colores de Algodoneros.

El primera base señaló que a pesar de haber pasado recientemente por una operación del talón de Aquiles, físicamente se encuentra bien, y tan bien se siente que ha tomado con mucho ímpetu los trabajos de rehabilitación tanto en Jalisco como en la Ciudad de México, es por eso que espera poder salir a batear de un momento a otro.

Me siento bien, he tenido una buena rehabilitación, sin embargo, sé que no es la misma estar en un juego oficial, pero espero estar en ritmo lo antes posible para aportarle cosas interesantes al equipo.”