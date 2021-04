Jared Borgetti Echavarría: "Mi madre fue una gran mujer, que nos dejó un gran ejemplo"

Culiacán.- El orgullo de Culiacancito y goleador histórico del futbol nacional (tercero, solo abajo de Cabiño y Carlos Hermosillo), hoy en día analista y comentarista de ESPN, Jared Francisco Borgetti Echavarría, estuvo presente en su tierra natal para despedir a su señora madre Doña Tulita, María Gertrudis Echavarría Álvarez, quien falleció el pasado sábado luego de una larga enfermedad.

¿Un momento muy dífícil para toda la familia, sin duda?

Totalmente, un momento muy difícil, mi madre fue una gran mujer, que nos dejó un gran ejemplo y hoy está en una mejor vida, está con Dios, está feliz, está contenta, eso no me cabe la menor duda porque había mucha gente esperándola:

Toda su familia, su mamá, sus hermanas, mi hermana también, y creo, que aunque aquí abajo nos duele por no tenerla físicamente, porque en nuestros corazones está, entendemos que debido a la situación en que estaba, de estar luchando contra el cáncer.

Más bien el cáncer luchando contra ella, ella siempre se mostró firme, se mostró fuerte, y en ningún momento cedió ante él, mi madre termina haciendo las cosas y lléndose, lo puedo decir así, prácticamente cuando ella quizo, así de fácil, siendo una luchadora que nos dio un gran ejemplo, y hoy claro estoy triste, estoy dolido, no estoy enojado, porque tuve tiempo para disfrutarla.

Tuve tiempo para despedirme, tuve tiempo para darle las gracias, y aunque este dolor que tengo internamente me pueda estar matando, sé que la alegría de que ella ya está descansando me reconforma.

Foto de María Gertrudis Echavarría Álvarez, mamá de Jared Borgetti

Luís Gerardo Magaña

¿Jared, alcanzaste a despedirte de tú mamá?

Diosito nos dio la oprtunidad de poderla despedir bien, hablar con ella, y decir lo que cada uno tenía que decir, por eso, hoy en la misa, aunque el dolor era fuerte, sentía paz en mí, porque sabía que ella estaba bien y lo que yo tenía que decirle, se lo dije y me escuchó, me respondió. Estoy tranquilo la verdad, triste, pero tranquilo.

¿Cómo vivía tus actuaciones en el futbol?

Mi madre, sin ser una persona que supiera mucho del futbol, lo único que quería era que no me lesionara, que estuviera bien, que terminara un partido bien, ya lo demás iba a ser ganancia y eso te da a entender de la preocupación siempre de una madre, que que tú estés bien, ellas siempre buscan la salud de sus hijos y eso es algo que se lo agradesco, porque eso habla de una persona desinteresada, de buscar en alguién que sólamente le vaya bien.

¿Alguna vez le hiciste una promesa?

Tuve la oportunidad de darle las gracias por el apoyo que siempre me dio, por haberme dado esa oportunidad de irme a probar, y como se lo dije cuando develaron mi estatua en el estadio de Santos en Torreón, que cuando me fuí yo le dije que me diera un año para irme y que si en ese año yo no respondía, me regresaría a terminar mi carrera y que iba a hacer lo que ella quería, y cuando estabamos sentados ahí enfrente de la estatua, le dije, discúlpame madre porque ya no me volví a casa.

Jared Borgetti se despidió de su mamá en su tierra natal

Luís Gerardo Magaña

"Espero que ella se sienta orgullosa y feliz de todo lo que conseguí y de todo lo que yo le pude dar"