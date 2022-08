Jared Borgetti aseguró que en su colección no hay camisetas del América; "Así se ve bien"

México.- Jared Borgetti conocido por su gran carrera en la Liga MX y en el extranjero ha revelado tremenda noticia respecto a su colección de camisetas pues tambien le ha hecho el feo al Club América como muchos otros en el medio. El "Zorro del Desierto" aseguró que es la única camiseta que no tiene en su casa pues quiere evitar "ensuciar" sus trofeos, además de que todo se ve muy bien así como está.

La curiosa ocasión se dio en una platica con Fernando Palomo, narrador de ESPN en donde le pide al mexicano mostrar su colección de camisetas, luego de unos momentos le preguntó si tenía alguna de las Águilas del América a lo que Jared Borgetti respondió con un rotundo "no" pues no quería "abaratar" su colección.

"No, del América no tengo camiseta, yo quiero que mi colección se vea bien, por eso no tengo. Es el único equipo del que no tengo, seguramente habré cambiando alguna y se le regalé a alguien, a algún hermano que es americanista. Yo creo que, si acaso, habré cambiado dos veces camiseta con el América y es mucho", comentó el ahora analista de ESPN.

Agregó que tiene camisetas de otros clubes que ya ni siquiera existen pero que en su momento pudo enfrentar y que a esos les guarda un poco de aprecio por ello se mantienen en en su colección. Con ello oficialmente se une al grupo de personas que no simpatizan con el Club América como sus compañeros, David Faitelson y José Ramón Fernández.

Jared Borgetti jugó en 2 de los 2 equipos más importantes de la Liga MX, siendo Cruz Azul y Chivas los equipos con los que vivió sus últimos momentos como jugador profesional pero nunca estuvo cerca de llegar a jugar con el cuadro azulcrema pues no era de su agrado.