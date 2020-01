Jared Loyo, joven mexicano que firmó con los Phillies de la MLB

Veracruz.- El originario de Veracruz, Jared Loyo fue seleccionado por la organización estadounidense para que se una a su equipo luego de haber participado en la Serie Internacional de Prospectos, organizada por Probeis.

La noticia ha caído como un golpe de felicidad a amigos y familiares pues saben los dura que ha sido la vida deportiva de Jared Loyo, pues estuvo a punto de decirle adiós a este gran sueño.

“Había tomado una decisión (dejar el beisbol) porque no avanzaba, no tiraba duro, me lesionaba, estuve cuatro meses sin tirar; en la parte económica no teníamos dinero, me costaba porque mis papás hacían el sacrificio para poder pagar el entrenamiento”, destacó.

�� ¡Ya es oficial! ����



✍�� Después de que Jared Loyo y Pedro Reyes participaran y fueran fichados en la Serie Internacional de Prospectos, hoy sus sueños de llegar a Grandes Ligas se hicieron realidad al firmar con @losphillies. ⚾��������



¡Muchas felicidades y que sigan los éxitos! pic.twitter.com/aHyiveK8CN — PROBEIS (@PROBEISMX) January 5, 2020

La próxima parada es Santo Domingo en República Dominicana, ahí es donde el conjunto de los Phillies continuará con una serie de pruebas y es donde el originario de Cotaxtla, Veracruz deberá poner a prueba todo lo que ha aprendido. El representante de los Phillies en México, José Carlos Gastelum confía en lo que puede dar para aprovechar esta oportunidad.

Tenemos la confianza puesta en ellos, depende de ellos, de la intención, la aptitud y el trabajo y los padres de familia que los apoyen”.

Como agradecimiento especial, Jared quiso dejarles bien en claro que su mamá fue la principal motivación además de agradecer a todos los integrantes de su familia que estuvieron presentes en ese gran logro.