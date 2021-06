Jasper Cillessen: "Nunca me había sentido tan impotente y enfadado"

Nimega, Países Bajos.- El portero de la selección de Países Bajos, Jasper Cillesen, tuvo que ser descartado de la convocatoria para la Eurocopa 2020 tras padecer Covid-19 a días de llevarse a cabo el torneo.

De esa manera el joven arquero se mostró frustrado al referir que siente impotencia al perder la oportunidad de jugar con su selección debido a que tendrá que mantenerse en aislamiento por contraer coronavirus. Al mismo tiempo criticó al entrenador, Frank de Boer, por dejarlo fuera de la convocatoria.

""Nunca me había sentido tan impotente, enfadado y horrible", explicó el arquero neerlandés al periódico De Telegraaf de su país.

Jasper Cillesen estuvo incorporado entre los hombres que jugarían la siguiente Eurocopa la semana anterior pero ya no pudo unirse a la concentración de la Selección de Países Bajos, llevada a cabo en Portugal al confirmarse su resultado positivo a Covid-19.

No obstante a la decisión tomada por De Boer, el guardameta aseguró que él ya conocía de su contagio mucho antes de presentar su llamamiento para la Euro, complementando que se uniría en el momento de dar resultado negativo en ambas pruebas, PCR como de antígenos.-

"No tengo idea de lo que ha cambiado, nadie me dijo nada que el seleccionador me llamó el martes, eso lo hace más irónico", exclamó Jasper Cillesen.

"Las reglas permiten reemplazar a porteros durante la Eurocopa y había tiempo de sobra. El primer día estuve resfriado, luego no tuve más problemas. El entrenador y yo nunca vamos a estar de acuerdo en eso", aseveró Jasper Cillisen ante la situación.