Javier Aguirre confiesa que dudo en dirigir al Leganés

España.- Hasta antes de que se diera el parón en La Liga española el mexicano Javier Aguirre estaba realizando una labor aceptable con el Leganés; pero hoy el “Vasco” cuenta que hubo un momento que dudo que fuera posible.

El entrenador platicó con ESPN sobre lo que ha sido su aventura más reciente en el viejo continente, donde afirma que antes de firmar con los “pepineros” se cuestionó si aún era capaz de dar resultados a sus 61 años de edad.

Cuando Felipe (Moreno, vicepresidente) y Victoria (Pavón, presidenta) me vinieron a buscar, después de haber pasado cinco años en Japón, Egipto, Abu Dabi, me dije: '¿Valdrá la pena a mis 61 años?' Pero después, me respondí: 'Aceptaré el reto'", confesó.