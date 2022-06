Javier Aguirre confiesa su sentir tras la derrota ante Estados Unidos en Corea-Japón 2002

México.- La vida de Javier Aguirre como jugador y entrenador ha sido algo de contrastes, como jugador no brilló mucho aún así logró a equipos importantes pero donde sí hizo grandes y hasta la fecha lo sigue haciendo es como entrenador, más de 20 años al frente de clubes y selecciones le da la autoridad para hablar de ello. Pero como todo no siempre tiene sus momentos buenos, hay muchos otros que son malos como el que él mismo contó que vivió en la eliminación del Mundial de 2002 a manos de Estados Unidos.

En una reciente entrevista con Hugo Sánchez, el "Vasco" se sinceró respecto a lo que pasó en Corea-Japón 2002 cuando les tocó enfrentar a Estados Unidos, donde se esperaba que el Tri llegada a un quinto partido pero sorpresivamente cayeron 2-0 ante el cuadro de las barras y las estrellas. Aguirre aseguró que de toda su carrera esa derrota ha sido la que más le ha dolido, incluso llegó a pensar que era el peor DT de la tierra.

"El Mundial de Japón-Corea, la derrota con los americanos, me dolió en el alma, me sentí el peor entrenador de la tierra", dijo el estratega. Asegura que pecó de la confianza con la que pasaron la fase de grupos como líderes y que además ya habían vencido a USA en el Azteca hace unos meses. "Vamos al Mundial, y línea de cinco. Le ganamos a Croacia, a Ecuador con Italia 1-1, primer lugar, nos tocan los americanos y no... ya les ganamos en el Azteca, y demás. Juego con línea de cinco, me hacen gol y me equivoco", agregó.

Javier Aguirre de cara al Mundial de Corea-Japón 2002 | Foto: Jam Media

México en ese momento se caía a pedazos, dos goles en contra y con Rafael Márquez expulsado por lo que las cosas ya no pintaban bien para el segundo tiempo. Aguirre expresó que lo primero que hizo fue llamar a su esposa para comentarle que todo se había acabado, entre lagrimas aseguró que se equivocó con sus movimientos de alta tensión que al final le costaron la eliminación y el puesto.

"Entro el vestidor destrozado, derrotadísimo, presentía algo malo y le llamé a mi mujer, estaba con mis hijos, lloraba y le dije se acabó, hasta ahí me acuerdo. Las lagrimas de Silvia, las mías, lloré amargamente por mi negligencia, por mi falta de lectura del partido, quizá por no hacerle cao a Memo Vázquez, pero si por mi incapacidad", cerró el tema el estrega.

Luego de ese momento Javier Aguirre se volvió a hacer cargo de la Selección en 2009 de cara al Mundial de Sudáfrica en donde volvió a quedar eliminado en 8vos de final, ahora ante el equipo de Argentina. Esa fue la última vez que tomó las riendas del equipo mexicano.