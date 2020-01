Javier Aguirre dice que prefiere ir paso a paso con el Leganés

España.- Esta tarde LaLiga regresa a la actividad con el duelo de Leganés enfrentando al Valladolid y en conferencia de prensa antes del partido, el técnico mexicano fue claro al decir que el tema del descenso no le preocupa por el momento.

Como faltan 20 partidos... no le doy mucha importancia. Pase lo que pase el equipo debe ir partido a partido, 90 a 90. Es de lo que vamos a vivir de aquí al final"

Lo que ahora necesita es conseguir el triunfo ante el Valladolid para por fin salir de zona de descenso, aunque como menciona no es algo que le preocupe si es de mirar de reojo la situación y comenzar a planear un mejor cierre de temporada.

"Que momentáneamente puedas pasar la noche fuera del descenso no es algo que me quite el sueño. La Liga se decide en mayo, los cinco o seis últimos partidos son fundamentales. Viene la cuesta de enero, rivales complicados, y tenemos que dar la cara", declaró.

Con la llegada del Vasco el conjunto del Leganés ha ganado 8 unidades algo que ha caído de maravilla para la afición del equipo así como su directiva. Hasta el momento ocupan la posición 19 con 13 puntos, si ganan pueden saltar hasta dos equipos algo que daría algo de libertad para un mejor desempeño en el torneo.

En el caso de los refuerzos, al ser un tiempo sumamente corto el mercado de invierno, Javier Aguirre menciona que no han solicitado refuerzos y que lo único que han hablado con la directiva es la posibilidad de las salidas de varios jugadores que no han tenido la misma posibilidad de participación.