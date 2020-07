Javier Aguirre se despide del Leganés, tras sufrir el descenso

Después de su fracaso con el Leganés, el técnico mexicano Javier Aguirre no va más con el equipo español, así lo anunció la presidenta del club, María Victoria Pavón, donde el azteca no estaría en segunda división con el equipo del Leganés, da un paso atras para dejar la responsabilidad en otro estratega.

"No seguirá en el equipo, él nos dijo que no. Que no había conseguido el objetivo al que había venido. No lo hemos hablado muy enserio, pero él lo dio como que se había despedido. Me imagino que mañana charlaremos, pero veo difícil que siga", dijo la presidenta en entrevista con El Chiringuito TV.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los pepineros no lograron el objetivo de mantenerse en Primera División tras igualar 2-2 con el Real Madrid, en un partido que tuvo polémica por una supuesta mano, en ese sentido Pavón aseguró que el arbitraje nunca les favoreció a lo largo del torneo.

"No quiero hablar de polémica, está claro que era un penal, pero no lo pitaron. Al final hemos descendido y eso no puede volver. Estamos muy molestos porque han sido muchos puntos los que nos han quitado esta temporada, está claro que hicimos las cosas mal, pero los árbitros también nos han ayudado a conseguir el descenso", lamentó Pavón.

En noviembre de 2019, el Vasco regresó a España para convertirse en entrenador del CD Leganés, hasta el final de la temporada 2019-20, ese fue su paso en el equipo pepinero.

Aguirre asumió la dirección técnica con el equipo colista y lejos de la salvación, pronto consiguio buenos resultados que reincorporan al Leganés a la pelea por mantenerse un año más en Primera División sin embargo el equipo termina descendiendo a segunda división.

Ahora es una duda el futuro del mexicano, quien cuenta con un gran recorrido en el futbol europeo, entre sus equipos en la liga española estan el Atlético de Madrid, Espanyol de Barcelona, Zaragoza y Osasuna, en cuestión de selecciones, Aguirre fue técnico de la Selección Mexicana, donde estuvo en el Mundial de Corea-Japón y en el de 2010 en Sudáfrica.

El 1 de agosto de 2018, Aguirre sustituye a Héctor Cúper como nuevo seleccionador de Egipto. El 7 de julio de 2019 es cesado como seleccionador de Egipto tras la derrota contra la selección de Sudáfrica en los octavos de final de la Copa de África 2019.

Te puede interesar:

Jonathan Dos Santos ve a la MLS en la elite mundial

¿Quién es Andrés Gudiño, el nuevo héroe del Cruz Azul?

Muere el presidente de la Federación Boliviana de Futbol, César Salinas