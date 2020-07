Javier Aguirre y el Leganés lucharon hasta el final pero no evitaron el descenso

España.- Con la frente en alto, así se retiró Javier Aguirre y sus 11 jugadores del campo al saber que habían perdido la categoría luego de no haber podido ganar al campeón de la liga. El Leganés junto al Mallorca y el Espanyol son los equipos que dejan su lugar.

De principio a fin el partido fue entretenido, iniciando con la desventaja ante el gol de Sergio Ramos a los 9 minutos, pero no bajaron la mano y justo en la finalización del primer tiempo Bryan Gil empataba el partido. Alargando las esperanzas de buscar la victoria en los segundos 45 minutos.

Tabla General final de LaLiga | Foto: LaLiga

Golpe de realidad cuando Marco Ascensio marcó el de la ventaja al 52', con ese resultado se encontraba en segunda división. Al mismo tiempo en Barcelona se jugaba el Espanyol contra el Celta de Vigo otro equipo inmerso en problemas de descenso y el que podría ser la salvación del los "Pepineros".

Acciones de juego entre el Leganés y el Madrid | Vía Leganés

Casí como de milagro y con más ganas que buen futbol Leganés empató el partido a los 78' con gol de Roger Assalé, una vez más se mantenía en la pelea pero seguía necesitando un gol para asegurar su permanencia. Siguieron intentado pero no logró caer la anotación.

Mensaje del club tras su descenso | Vía Leganés

La polémica no se hizo esperar una vez más en el partido del Madrid y es que a los 85' dentro del área no se marcó una mano de un jugador del Real Madrid que de haberse revisado pudo cambiar el rumbo del partido. Pero no fue así, tras 90+6 el central pitó el final y con eso el fin de la historia del equipo y de Aguirre en primera división.

Aguirre que siempre ha estado en equipos por el que ha entrenado prácticamente la vida, desde estando en los primeros lugares con el Atlético de Madrid hasta el audiencias por amaño de partidos una vez más dejó todo en un equipo pero ahora le fue imposible mantenerlo.

Javier Aguirre tomó al equipo en el último lugar y estuvo a punto de salvarlo | Cortesía

Por otra parte el partido en Barcelona quedó empatado a 0 lo que aseguró la permanencia del Celta de Vigo por lo menos una temporada más así como también la permanencia del mexicano Néstor Araujo en un equipo de primera, aunque se especula que podría cambiar al Valencia para esta nueva temporada. Así culmina la temporada 2019-2020 de la liga española.

