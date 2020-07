Javier “Chicharito” Hernández se confiesa: “El amor de mi vida es Chivas”

Guadalajara, Jalisco.- El "Chicharito" tiene claro cuál es el club de sus amores y al que no descarta volver.

"El amor de mi vida es Chivas. A mis demás equipos los llamo 'mis novias', que son con quienes en el momento voy a estar, porque Chivas siempre va a estar en mi corazón. Nunca he cerrado las puertas, uno nunca sabe si vaya a retirarme ahí o no, que vaya a jugar otros 10 años en Chivas o no, y que más allá de si Chivas está en mi futuro a corto, mediano y largo plazo, es de que todo lo que le di y me dio la institución, sale sobrando. Nos dimos todo ese amor", mencionó Javier Hernández a Chivas TV en la transmisión especial del aniversario del estadio rojiblanco.

"Amo mucho a Chivas y ojalá que puedan seguir llegando muchos títulos y que a la gente joven se le siga dando la oportunidad y que vuelva a ser la base de la Selección".

Hernández estará de baja por un mes por lesión de pantorrilla

Javier Hernández ha sufrido una lesión de pantorrilla que lo mantendrá lejos de las canchas por tres o cuatro semanas, según informó el técnico de su equipo, Guillermo Barros Schelotto.

La lesión tuvo lugar durante un entrenamiento llevado a cabo el pasado jueves con el clásico en puerta en uno de los regresos del futbol más esperados de Estados Unidos tras la pandemia del COVID-19 que obligó a suspender las actividades deportivas.

"Se desgarró el músculo, estará aproximadamente 3 semanas fuera y ya no podrá estar el siguiente juego con nosotros", adelantó Barros Schelotto.

El "Chicharito" apenas pudo jugar un partido en el MLS is Back, donde falló un penal desde los 11 pasos contra el Portland Timbers, aunque al final logró anotar un gol que no fue suficiente para llevar a la victoria a su equipo, que perdió 2-1.

El mexicano recibió numerosas críticas tras su presentación en las filas del LA Galaxy el pasado mes de enero, ya que aseguró que había regresado de Europa como "una leyenda del futbol mexicano".

